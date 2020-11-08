مصري ضبط زوجته الخائنة في أحضان عمها وما حدث لاحقاً “أكثر بشاعة”.. هذه تفاصيل الجريمة التي هزت مصر!

اعترفت ربة منزل مصرية بقتل زوجها بالاشتراك مع عمها، عقب ضبطهما متلبسين في علاقة محرمة، في جريمة هزت منطقة المرج بالقاهرة.

وقالت المتهمة خلال التحقيقات التي نشرت وسائل محلية وقائعها، إن زوجها كانت لديه شكوك فى علاقة غريبة بينها وبين عمها، مضيفة: “كان حاسس بحاجة، وكنت عارفة أنه شاكك بس ماقدرش يتكلم، لأنه هيقول إيه من غير دليل”.

وأشارت المتهمة أن المجني عليه سألها منذ شهر تقريبا عن سبب إصرار عمها على زيارتها فى غيابه، وكانت ترد عليه بالتأكيد أن عمها يأتي بأوقات فراغه، وفي تلك الأوقات يكون هو مشغولا فى محل الكوافير الحريمي الذى يملكه بالمنطقة.

وأوضحت الزوجة أنها لم تهتم بشكوك زوجها، لأنه لن يستطيع التوصل لأي شيء، ولا يمكنه البوح بكلمة واحدة طالما لم يمتلك الأدلة الكافية لإثبات ظنونه، لأن الشخص الذى تورطت معه فى العلاقة ليس بغريب عنها، فهو عمها، ومجرد التلميح بأي شكوك لن يمر بسهولة.

وكشفت المتهمة، أنها أخبرت عمها بشكوك زوجها خلال تواجده معها بشقتها، ورد عليها، قائلا: “خليه يروح يحكى مين هيصدقه، ده الناس هتاكل وشه، وبعدين هيروح يقول إيه ولمين”، مشيرة إلى أنها اطمأنت لكلام عمها، وتراجعت عن فكرة قطع العلاقة بينهما.

واعترفت السيدة بأن علاقتها بعمها بدأت الصيف الماضي حين تحرش بها ولم تعترض، ثم دار بينهما حديث هاتفي، تطرق فيه إلى أمور جنسية، فتجاوبت معها، وفي اليوم التالي زارها وكانت ترتدي ملابسها الخاصة “قميص نوم”، وخلال حديثها معه لم تشعر بنفسها إلا وهي بين أحضانه.

وأشارت المتهمة إلى أن زوجها أعد كمينا لها مع عمها، بعدما تعمد إبلاغها بأنه سيقضى الليلة في محل عمله، بينما كان يراقب الشقة، وتعقب عمها عندما صعد إليها، وتسلل حتى ضبطهما متلبسين، فأسرع العم إلى إطلاق عيار ناري على رأسه، فسقط على الأرض جثة هامدة داخل صالة منزلهما بالمرج.

وأكدت التحريات أن المتهم الرئيسي -عم الزوجة- كان يتردد عليها فى غياب زوجها، وأقام معها علاقة جنسية، استمرت عدة أشهر، وعقب مشاهدة الزوج لهما أثناء ممارسة العلاقة، تخلص منه الاثنان، حيث قام المتهم بإخراج طبنجة من طيات ملابسه وأطلق على الزوج الرصاص، ما أسفر عن مقتل الأخير بعد إصابته بطلقة في الرأس.

وأوضحت التحريات والتحقيقات، أن الزوجة عقب وقوع جريمة القتل وهروب عمها من مسرح الجريمة، قامت بالصراخ والاستغاثة بالجيران، وأكدت لهم أن هناك ملثما دخل الشقة لسرقتهما وقتل زوجها، إلا أن قوات الأمن ومراجعة الكاميرات كشفت لغز الجريمة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك