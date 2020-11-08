محام دولي: عقاب ابن سلمان الذي توعد به بايدن قد يصل لحد عزله وتسليمه لأبناء عمومته من آل سعود

علق الدكتور محمود رفعت المحامي الدولي وخبير القانون، على تصريحات الرئيس الأمريكي الجديد بايدن السابقة بشأن السعودية وولي العهد، متسائلا عن سبب عدم إصدار أي بيان رسمي حتى الآن من المملكة عن فوز بايدن بخلاف جميع الدول العربية والخليجية.

وقال “رفعت” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه من الملفت أن محمد بن سلمان وأبيه لم يوجهوا تهنئة لبايدن حتى الان كما لم يصدر عن السعودية أي تعليق وتلتزم الصمت.

من الملفت أن #محمد_بن_سلمان وأبيه لم يوجهوا تهنئة لبايدن حتى الان كما لم يصدر عن #السعودية أي تعليق وتلتزم الصمت.. #بايدن كان قد وعد بمعاقبة محمد بن سلمان لتورطه بمقتل #خاشقجي وكثير يرى أن العقاب قد يصل لحد عزله وتسليمه لأبناء عمومته من #آل_سعود والذي إن وصل أيديهم سيتمنى الموت — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) November 8, 2020

وتابع مشيرا لتصريحات بايدن السابقة عن المملكة وسياسات ابن سلمان القمعية:”بايدن كان قد وعد بمعاقبة محمد بن سلمان لتورطه بمقتل #خاشقجي وكثير يرى أن العقاب قد يصل لحد عزله وتسليمه لأبناء عمومته من #آل_سعود والذي إن وصل أيديهم سيتمنى الموت”

وكان بايدن تعهد في حملة الدعاية الانتخابية بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية، عملاق تصدير النفط، والمشتري الرئيسي للسلاح الأمريكي، والمطالبة بقدر أكبر من محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، وإنهاء الدعم الأمريكي لحرب اليمن.

وقال متحدث باسم الحملة الانتخابية لبايدن: “بدلا من تقديم شيكات على بياض للحكام المستبدين في مختلف أنحاء العالم، كما فعلت إدارة ترامب، سيدافع جو بايدن عن القيم العالمية مع الأصدقاء والأعداء على السواء، ويقف مع العالم الديمقراطي في تصدينا للتحديات المشتركة”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك