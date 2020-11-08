شاب يهدد فتاة بساطور في الكويت ليأخذ رقم جوّالها
شاب يهدد فتاة بساطور في الكويت ليأخذ رقم جوّالها
Videoحياتنا

فيديو يُشعل الكويت .. شاهد ماذا فعل شاب مع فتاة ليأخذ رقم جوّالها!

كتب وطن
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تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعيّ، في مقطع فيديو، اثار صدمةً بين المتابعين.

وُظهر الفيديو شاباً يهدد فتاة بـ «الساطور» في حال عدم أخذه رقم جوالها .

وقالت وزارة الداخلية إن دورية مرور تمكنت من إلقاء القبض على الشخص لقيامه بتهديد الفتاة بالآلة والتحفظ عليه وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه.

وأشارت إلى أنّه من المقيمين بصورة غير قانونية .

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