فيديو يُشعل الكويت .. شاهد ماذا فعل شاب مع فتاة ليأخذ رقم جوّالها!

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعيّ، في الكويت مقطع فيديو، اثار صدمةً بين المتابعين.

وُظهر الفيديو شاباً يهدد فتاة بـ «الساطور» في حال عدم أخذه رقم جوالها .

وصل حد الاستهتار بين بعض الشباب إلى تهديد البنات بـ «الساطور» بحال عدم أخذها الرقم ! ● ما تعليقكم ؟ pic.twitter.com/A4yA2zLVRI — مفتش الكويت (@MOOFTSH) November 7, 2020

وقالت وزارة الداخلية إن دورية مرور تمكنت من إلقاء القبض على الشخص لقيامه بتهديد الفتاة بالآلة والتحفظ عليه وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه.

وأشارت إلى أنّه من المقيمين بصورة غير قانونية .