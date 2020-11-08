فوز بايدن على “المتعجرف” ترامب يصب لصالح سلطنة عمان سياسيا واقتصاديا لهذه الأسباب

سلط الأكاديمي العماني البارز الدكتور محمد الوردي، الضوء على نتائج الانتخابات الأمريكية التي أسفرت عن وصول جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي للبيت الأبيض، مشددا على أن فوز بايدن يصب لصالح السلطنة اقتصاديا وسياسيا.

وفي هذا السياق قال “الوردي” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) إن فوز بايدن على المتعجرف ترامب يصب لصالح السلطنة سياسيا واقتصاديا.

فوز بايدن على المتعجرف ترامب يصب لصالح السلطنة سياسيا واقتصاديا سياسيا: يجنح الحزب الديمقراطي للسلام مما سينعكس ايجابيا على مشكلات الخليج العربي اقتصاديا: تتسم سياستهم بالتعقل مما سينشط التجارة العالمية ويحفز الاقتصاد والطلب على النفط ولكن مشكلته يفضل الطاقة النظيفة على النفط — د. محمد الوردي (@alwardit) November 8, 2020

وأوضح أن المصلحة السياسية تتمثل في أن الحزب الديمقراطي يجنح للسلام مما سينعكس إيجابيا على مشكلات الخليج العربي.

ومن الناحية الاقتصادية شدد الأكاديمي العماني على أن سياسة الحزب الديمقراطي تتسم بالتعقل، مما سينشط التجارة العالمية ويحفز الاقتصاد والطلب على النفط “ولكن مشكلته يفضل الطاقة النظيفة على النفط” حسب قوله.

وأمس، السبت، بعث سلطان عمان هيثم بن طارق، برقية تهنئة إلى المرشح الديمقراطي جو بايدن، بمناسبة فوزره بالانتخابات الأمريكية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء العمانية، أعرب سلطان عمان عن خالص أمنياته لبايدن؛ لحصوله على ثقة الشعب الأمريكي وانتخابه رئيسًا لفترة رئاسية مقبلة.

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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