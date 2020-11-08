كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف حقيقة الأنباء المتداولة حول إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد، والذي ضرب العديد من الفنانين بعد حضورهم الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

وأعادت رانيا يوسف نشر صورة خبر إصابتها بتغريدة عبر “تويتر” رصدتها “وطن”، وكتبت ساخرة: “إشاعات إشاعات وكلام فارغ، ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع”.

😂😂😂😂😂 اشاعات اشاعات وكلام فارغ، ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع pic.twitter.com/g2hM9Z93uQ — Raniah Yousief (@RaniahYousief) November 7, 2020

وسخر المغردون من نفيها الشائعة، وذكروها بتصريحها عن الديناصورات وملابسها العارية التي تجعلها عرضة للإصابة بالبرد والكورونا أيضاً، فكتب مُغرد: “الفخدة مش لابسه كمامة كده معرضة للعدوي”.

الفخده مش لابسه كمامه كده معرضه للعدوي — ابن ال سكران🇪🇬🇪🇬 (@NaderYaseen1) November 7, 2020

وكتب آخر: ” ربنا يخلينا البطانة و يكفيها شر المرض”.

ربنا يخلينا البطانة و يكفيها شر المرض 😂 — jika (@jika97510539) November 7, 2020

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وذكرها آخر بتصريحها عن انتشار فيروس كورونا المستجد، حين قالت أنه لابد للبشر أن يتكاتفوا للقضاء عليه، قائلة: “البني آدم اتخلق في الغابة كان بيحارب الديناصورات، إحنا مش هنحارب الكورونا؟”، وكتب ساخراً: ” بعد الشر عليكي،، إن شالله الديناصورات”.

بعد الشر عليكي،، إن شالله الديناصورات… 😎😂 — farhatov☥🇪🇬🇫🇷🇬🇷🇮🇹 (@Revivalidentity) November 7, 2020

ونصحها آخرون بالستر قبل أن تدعي الله أن يحفظها من المرض.

ربنا يسترها انتي بس أتلمي وكل حاجه تبقي كويسه — ReeshA (@ReeshA06113620) November 7, 2020

ونعم بالله بس مينفعش تخرجي بالمنظر دا وتقولي ربنا يحفظني — ابوبكر (@iduFOlGbzMBcu3b) November 8, 2020

بفستانك ده قادر على كل شيء — محمد سلامه عباس على (@JEZZXKaRlCyKt4y) November 7, 2020

وكان العديد من الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة السينمائي الرابع، كشفوا خلال الأيام الماضية عن إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد. وكان آخرهم الممثلة المصرية، بسمة، وزينب غريب، وسارة عبد الرحمن، ونشوى مصطفى، ومصممة الملابس ريم العدل.

وخضع الفنان المصري أحمد السقا وأسرته، لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا أيضاً.

وكشف مطرب الراب، ويجز، عن إصابته بمرض “كوفيد-19” وهو أحد الفنانين الذين حضروا فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وأعلن الناقد الفني المصري وعضو لجنة تحكيم بمهرجان الجونة السينمائي، مجدي الطيب، يوم الجمعة الماضي. عن إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

وفي المقابل، أعلن فنانون حضروا المهرجان خلوهم من فيروس “كورونا” المستجد، ومنهم يسرا وهاني رمزي وآيتن عامر وبشرى وأحمد داوود وزوجته علا رشدي.

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