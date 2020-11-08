رانيا يوسف
رانيا يوسف
حياتنا

“فخذك مش لابس كمامة”.. “شاهد” رانيا يوسف تكشف حقيقة إصابتها بـ”كورونا” والمعلقين يمسحون بكرامتها الأرض!

كتب وطن
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كشفت الفنانة المصرية حقيقة الأنباء المتداولة حول إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد، والذي ضرب العديد من الفنانين بعد حضورهم الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

 

وأعادت رانيا يوسف نشر صورة خبر إصابتها بتغريدة عبر “تويتر” رصدتها “وطن”، وكتبت ساخرة: “إشاعات إشاعات وكلام فارغ، ربنا يحفظنا ويحفظ الجميع”.

 

وسخر المغردون من نفيها الشائعة، وذكروها بتصريحها عن الديناصورات وملابسها العارية التي تجعلها عرضة للإصابة بالبرد والكورونا أيضاً، فكتب مُغرد: “الفخدة مش لابسه كمامة كده معرضة للعدوي”.

 

وكتب آخر: ” ربنا يخلينا البطانة و يكفيها شر المرض”.

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وذكرها آخر بتصريحها عن انتشار المستجد، حين قالت أنه لابد للبشر أن يتكاتفوا للقضاء عليه، قائلة: “البني آدم اتخلق في الغابة كان بيحارب الديناصورات، إحنا مش هنحارب الكورونا؟”، وكتب ساخراً: ” بعد الشر عليكي،، إن شالله الديناصورات”.

 

ونصحها آخرون بالستر قبل أن تدعي الله أن يحفظها من المرض.

 

وكان العديد من الفنانين الذين حضروا السينمائي الرابع، كشفوا خلال الأيام الماضية عن إصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد. وكان آخرهم الممثلة المصرية، بسمة، وزينب غريب، وسارة عبد الرحمن، ونشوى مصطفى، ومصممة الملابس ريم العدل.

 

وخضع الفنان المصري أحمد السقا وأسرته، لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا أيضاً.

 

وكشف مطرب الراب، ويجز، عن إصابته بمرض “كوفيد-19” وهو أحد الفنانين الذين حضروا فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

 

وأعلن الناقد الفني المصري وعضو لجنة تحكيم بمهرجان الجونة السينمائي، مجدي الطيب، يوم الجمعة الماضي. عن إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

 

وفي المقابل، أعلن فنانون حضروا المهرجان خلوهم من فيروس “كورونا” المستجد، ومنهم يسرا وهاني رمزي وآيتن عامر وبشرى وأحمد داوود وزوجته علا رشدي.

 

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