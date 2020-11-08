صحفي صهيوني يكشف سرّ مسارعة السيسي ليكون أول زعيم عربي يهنئء بايدن!

سخر الصحفي الصهيوني إيدي كوهين من تهنئة رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ووجه “السيسي”، مساء السبت، التهنئة إلى بايدن، على فوزه بالاستحقاق الرئاسي، لتكون تهنئة الأولى التي يتلقاها بايدن من رئيس عربي.

وبالتزامن مع إعلان فوز بايدن، أطلقت السلطات المصرية سراح 5 من أقارب الناشط الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان بعد 144 يوما في السجن.

وقال سلطان عبر صفحته على فيسبوك إنه تم “القبض عليهم إثر القضية المرفوعة ضد (حازم) الببلاوي (رئيس وزراء مصر الأسبق تولى من يوليو/ تموز 2013 إلى فبراير/ شباط 2014) في أمريكا”.

وقال “كوهين” في تغريدته مشيراً إلى السيسي: “حاكم عربي في إتصاله مع جو بايدن للتهنئة بالفوز الرئاسي .. ألف مبروك الرئاسة يا بايدن و نحنا من ايدك دي لإيدك دي .. مش أنت كتبت تغريدة عن المساجين ومن قبل ما تنجح بيومين طلعتهم عشان تبقه عارف لو عاوزني أبقه أخوان أبقه أخوان برضه .. !”

حاكم عربي في إتصاله مع جو بايدن للتهنئة بالفوز الرئاسي .. ألف مبروك الرئاسة يا بايدن و نحنا من ايدك دي لإيدك دي .. مش أنت كتبت تغريدة عن المساجين ومن قبل ما تنجح بيومين طلعتهم عشان تبقه عارف لو عاوزني أبقه أخوان أبقه أخوان برضه .. ! — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) November 8, 2020

والعلاقات المصرية الأمريكية توصف بـ”الاستراتيجية”، وكانت جيدة في عهد ترامب وفق مراقبين، غير أن بايدن وجه انتقادات لسجل النظام المصري الحقوقي خلال سباقه الرئاسي قبل فوزه.

إذ استنكر، خلال حملته الانتخابية، تعرض معارضين مصريين، مثل محمد عماشة وسارة حجازي ومحمد سلطان، لـ”الاعتقال والتعذيب والنفي من بلادهم”.

كما رفض بايدن تهديد عائلات الناشطين المصريين المعارضين، وأكد أنه “لن يكون هناك مزيد من شيكات على بياض للدكتاتور المفضل لدى ترامب”، وفق تعبيره.

وكان بايدن يشير إلى ما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال الأمريكية، في سبتمبر/ أيلول 2019، من أن ترامب سُمع خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع بباريس في أغسطس/ آب من العام ذاته، وهو يصف الرئيس السيسي بـ”الدكتاتور المفضل”.

والشهر الماضي، أرسل 56 من أعضاء الكونغرس الأمريكي رسالة للرئيس المصري تطالبه بإطلاق سراح السجناء السياسيين.

فيما يقول مراقبون إن سياسات بايدن ستكون أكثر حسما من سلفه ترامب إزاء قضايا حقوق الإنسان في مصر.