“شاهد” هذا الموروث الشعبي بسلطنة عُمان انتهى دون رجعة بفرمان سلطاني يطبق في التو واللحظة

سلط ناشطون بتويتر الضوء على القرار الوزاري الجديد المدعوم بفرمان سلطاني، ويقضي بمنع استخدام الحيوانات بصورة منافية لطبيعتها كأداء العروض الفنية مثل المصارعة والسيرك.

وشدد ناشطون في هذا السياق أنه بموجب هذا القرار ستتوقف مورثات شعبية بالسلطنة، مثل مصارعة الثيران التي كان لها حضور كبير بولايات السلطنة كتقليد تاريخي متوارث.

#الشبيبة| بعد القرار الوزاري بمنع استخدام الحيوانات بصورة منافية لطبيعتها كأداء العروض الفنية مثل المصارعة و السيرك.. هل كنت تعتبر مصارعة الثيران🐂من الرياضات التقليدية أم لا🤨؟ شاركونا أسفل التغريدة👇🏻 #ادرينالين| 7-5 مساءً مع راشد الربخي pic.twitter.com/N3WQbelT5V — الشبيبة (@shabiba) November 8, 2020

وأشاد ناشطون بهذا القرار الذي يحافظ على الحيوانات وأكد البعض أنه بالفعل كان لمصارعة الثيران ضرر كبير على الحيوانات، مشيرين إلى أن ذلك لا يمنع من إقامة مسابقات أخرى ليس فيها ضرر مثلاً مسابقة أضخم ثور أو أجمل ثور.

فعلاً مصارعة الثيران كان فيها ضرر كبير على الحيوانات فالحمدلله على هذا القرار ولكن لا يمنع من إقامة مسابقات أخرى مافيها ضرر مثلاً مسابقة أضخم ثور أو أجمل ثور من حيث القوام الجميل والنظافة وترصد جوائز مجزية لصاحب الثور الفائز وبكذيه محد راح يخسر شي وراح ترجع المنافسة ولكن بشكل غير — 🆂🆄🅷🅰🅸🅻 (눈_눈) (@SuhailAlaraimi) November 8, 2020

هذا وعلق أحد النشطاء بقوله:”مناطحة الثيران تعتبر في السلطنة من الموروثات الشعبية الدخيلة من زمن البرتغالين ومنها المواطن اعتبرها مصدر زرق له لشح الأعمال ومصادر العيش في ذلك الوقت”

مساء الخير

مناطحة الثيران تعتبر في السلطنه من الموروثات الشعبيه الدخيله من زمن البرتغالين ومنها المواطن اعتبرها مصدر زرق له لشح الأعمال وومصادر العيش في ذالك الوقت (الغايه تبرر الوسيله ) الموضوع مامسألة ضد أو مع؛ حلال أو حرام.

المواطن عرف كيف يروض هذه الحيوانات. — Bader ALbaloshi (@AlbaloshiBader) November 8, 2020

ودون ناشط ثالث مشيدا بالحكومة وقراراتها:”بارك الله في من امر واتخذ القرار الصائب هذا نلاحظ فقراء وحالتهم صعبه ويطعموا الثيران ويهتموا بها اكثر من اولادهم”

بارك الله في من امر واتخذ القرار الصائب هذا نلاحظ فقراء وحالتهم صعبه ويطعموا الثيران ويهتموا بها اكثر من اولادهم — S- AL QASSMI (@8znfcrl2RWJRM5u) November 8, 2020

واليوم، الأحد، أصدر الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عُمان، قرارا وزاريا رقم ٢٥٥ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان، وجاء فيه:

استنادا إلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٧ ، وإلى قرار لجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثاني والعشرين في يونيو ٢٠١١ باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (النظام) الموحد للرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر :

المادة الأولى: يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان، المرفقة.

المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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