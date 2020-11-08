مناطحة الثيران في سلطنة عمان
مناطحة الثيران في سلطنة عمان
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“شاهد” هذا الموروث الشعبي بسلطنة عُمان انتهى دون رجعة بفرمان سلطاني يطبق في التو واللحظة

كتب وطن
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سلط ناشطون بتويتر الضوء على القرار الوزاري الجديد المدعوم بفرمان سلطاني، ويقضي بمنع استخدام الحيوانات بصورة منافية لطبيعتها كأداء العروض الفنية مثل المصارعة والسيرك.

 

وشدد ناشطون في هذا السياق أنه بموجب هذا القرار ستتوقف مورثات شعبية بالسلطنة، مثل مصارعة الثيران التي كان لها حضور كبير بولايات السلطنة كتقليد تاريخي متوارث.

 

وأشاد ناشطون بهذا القرار الذي يحافظ على الحيوانات وأكد البعض أنه بالفعل كان لمصارعة الثيران ضرر كبير على الحيوانات، مشيرين إلى أن ذلك لا يمنع من إقامة مسابقات أخرى ليس فيها ضرر مثلاً مسابقة أضخم ثور أو أجمل ثور.

 

هذا وعلق أحد النشطاء بقوله:” تعتبر في السلطنة من الموروثات الشعبية الدخيلة من زمن البرتغالين  ومنها المواطن اعتبرها مصدر زرق له لشح الأعمال ومصادر العيش في ذلك الوقت”

 

 

ودون ناشط ثالث مشيدا بالحكومة وقراراتها:”بارك الله في من امر واتخذ القرار الصائب هذا نلاحظ فقراء وحالتهم صعبه ويطعموا الثيران ويهتموا بها اكثر من اولادهم”

 

 

واليوم، الأحد، أصدر الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وموارد المياه في سلطنة عُمان، قرارا وزاريا رقم ٢٥٥ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان، وجاء فيه:

 

استنادا إلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٧ ، وإلى قرار لجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثاني والعشرين في يونيو ٢٠١١ باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون (النظام) الموحد للرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر :

 

المادة الأولى: يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان، المرفقة.

 

المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

 

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

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