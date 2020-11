“تستحقين هذه اللحظة المبهجة”.. “شاهد” نائبة بايدن تؤدي وصلة رقص حتى تكيد ترامب!

تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لنائبة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، كمالا هاريس وهي ترقص بعفوية مع مجموعة أطفال.

وجاء المقطع تزامنا مع فوزها بمنصب نائبة الرئيس الأمريكي باين، وأعادت السياسية الهندية بريانكا شاتورفيدي نشره مرفقةً إياه برسالة مؤثرة كتبت فيها: “استغرق كسر السقف الزجاجي 243 سنة. ابنة مهاجرين، امرأة أمريكية قوية، أتمنى لك المزيد من القوة! أنتي تستحقين كل لحظة من هذه الرقصة المبهجة! لحظة سعيدة للغاية للنساء اللواتي يناضلن من أجل مكانهن تحت الشمس”.

This. It took 243 years to break the glass ceiling. Daughter of immigrants. A tough American woman. More power to you! You deserve every moment of this joyful dance! A very happy moment for women fighting for their place under the sun @KamalaHarris ! pic.twitter.com/j6ikONZ4Ng

