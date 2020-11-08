“تستحقين هذه اللحظة المبهجة”.. “شاهد” نائبة بايدن تؤدي وصلة رقص حتى تكيد ترامب!

تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لنائبة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، كمالا هاريس وهي ترقص بعفوية مع مجموعة أطفال.

وجاء المقطع تزامنا مع فوزها بمنصب نائب الرئيس الأمريكي، وأعادت السياسية الهندية بريانكا شاتورفيدي نشره مرفقةً إياه برسالة مؤثرة كتبت فيها: “استغرق كسر السقف الزجاجي 243 سنة. ابنة مهاجرين، امرأة أمريكية قوية، أتمنى لك المزيد من القوة! أنتي تستحقين كل لحظة من هذه الرقصة المبهجة! لحظة سعيدة للغاية للنساء اللواتي يناضلن من أجل مكانهن تحت الشمس”.

This. It took 243 years to break the glass ceiling. Daughter of immigrants. A tough American woman. More power to you! You deserve every moment of this joyful dance! A very happy moment for women fighting for their place under the sun @KamalaHarris ! pic.twitter.com/j6ikONZ4Ng — Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) November 7, 2020

ودخلت كاملا هاريس التاريخ بانتخابها نائبة لرئيس الولايات المتحدة لتصبح أول امرأة وأول أمريكية سمراء وأول أمريكية من أصل آسيوي تشغل ثاني أرفع المناصب الأمريكية.

وكان هاريس أول امرأة تتولى منصب المدعي العام في سان فرانسيسكو، كما أنها أول امرأة سمرا تنتخب مدعيا عاما في كاليفورنيا.

كما أصبحت هاريس عنصرا فعالا في ما حققه بايدن من أرقام قياسية من التبرعات في الشهور الأخيرة من حملة الدعاية.

وبرزت هاريس، باعتبارها المرأة الوحيدة السمراء في مجلس الشيوخ، كصوت مسموع في قضايا العدالة العرقية وإصلاح الشرطة بعد أن قتلت شرطة منيابوليس جورج فلويد الأمريكي من أصل إفريقي في مايو الماضي.

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