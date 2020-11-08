نائبة جو بايدن
نائبة جو بايدن
الهدهد

“تستحقين هذه اللحظة المبهجة”.. “شاهد” نائبة بايدن تؤدي وصلة رقص حتى تكيد ترامب!

كتب Author 2
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تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لنائبة الجديد ، وهي ترقص بعفوية مع مجموعة أطفال.

 

وجاء المقطع تزامنا مع فوزها بمنصب نائب الرئيس الأمريكي، وأعادت السياسية الهندية بريانكا شاتورفيدي نشره مرفقةً إياه برسالة مؤثرة كتبت فيها: “استغرق كسر السقف الزجاجي 243 سنة. ابنة مهاجرين، امرأة أمريكية قوية، أتمنى لك المزيد من القوة! أنتي تستحقين كل لحظة من هذه الرقصة المبهجة! لحظة سعيدة للغاية للنساء اللواتي يناضلن من أجل مكانهن تحت الشمس”.

 

ودخلت كاملا هاريس التاريخ بانتخابها نائبة لرئيس لتصبح أول امرأة وأول أمريكية سمراء وأول أمريكية من أصل آسيوي تشغل ثاني أرفع الأمريكية.

 

وكان هاريس أول امرأة تتولى منصب المدعي العام في ، كما أنها أول امرأة سمرا تنتخب مدعيا عاما في .

 

كما أصبحت هاريس عنصرا فعالا في ما حققه بايدن من أرقام قياسية من التبرعات في الشهور الأخيرة من حملة الدعاية.

 

وبرزت هاريس، باعتبارها المرأة الوحيدة السمراء في مجلس الشيوخ، كصوت مسموع في قضايا العدالة العرقية وإصلاح الشرطة بعد أن قتلت شرطة منيابوليس جورج فلويد الأمريكي من أصل إفريقي في مايو الماضي.

 

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