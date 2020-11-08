مهيرة عبدالعزيز وزوجها اللبناني خالد عز
مهيرة عبدالعزيز وزوجها اللبناني خالد عز
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“شاهد” ضجة بسبب فيديو “بوس وأحضان” للإعلامیة الإماراتیة مھیرة عبدالعزیز!

كتب وطن
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أثارت الإعلامیة الإماراتیة جدلاً بمقطع فيديو انتشر لها مع زوجها خلال احتفالها بعید میلادھا الـ38.

وظھر خالد عزّ الذي ارتبط بالإعلامیة الإماراتیة في أحد الفیدیوھات وھو یرقص إلى جانبھا ویقبلھا، ما عرّضهما لانتقادات من الجمهور .

ورآى البعض أن مثل ھذه الاحتفالات، یجب أن تبقى لقطاتھا خاصة بین الزوجین، وما كان یجب على الإعلامیة السعودیة لجین عمران بث تلك المقاطع للجمھور، خاصة أن مھیرة شخصیة عامة.

يشار إلى انّ مھیرة عبدالعزیز، ورغم تفشي ، أقامت حفلا ضخما جدا قبل أيام، حضره العدید من المشاھیر .

 

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