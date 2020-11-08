“شاهد” تركي الفيصل يشد شعره من وصول بايدن للسلطة ويذكره بشريك أمريكا الاستراتيجي بالشرق الأوسط

هاجم الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، معتبراً أنه لا يعرف المصالح الأمريكية جيداً في المنطقة بحكم عمله كنائب للرئيس الأسبق باراك أوباما، وذلك على خلفية الخسارة المدوية لحليف السعودية دونالد ترامب.

وقال الفيصل، في حديث تلفزيوني رصدته “وطن”، إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تتميز بالمتانة على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن السعودية تعد أكبر شريك استراتيجي في المنطقة.

وتابع الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، أن علاقة التعاون المشترك على الصعيد الأمني وثيقة بين البلدين لمواجهة خطر الإرهاب بصفة عامة ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم كله ويعني ذلك تبادل المعلومات”.

كما تطرق الفيصل إلى متانة العلاقات الدبلوماسية التي عبرت عنها المملكة مع كافة الإدارات الأمريكية فيما إذا كانت جمهورية أو ديمقراطية.

وشدد الأمير السعودي على أنه “رغم وجود صعود وهبوط في هذه العلاقات على حسب تغير الأوضاع ولكن العلاقات الاستراتيجية بقيت وثيقة بوجود المصالح المشتركة وأهمها إيجاد السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال محاولة التوصل لسبل حل للقضية الفلسطينية، وغيرها من القضايا التي تعاني منها المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالنشاط الإيراني في المنطقة”.

الجدير ذكره، أن السعودية تأخرت في تهنئة جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية خاصة وأنها كانت تأمل في فوز دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية، حيث قدم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد التهنئة لبايدن الليلة الماضية.

وأرجع مراقبون تأخُّر السعودية في تهنئة بايدن، إلى مدى حالة عدم الرضى التي أصابت القيادة السعودية من انتهاء حكم حليفها وصديق ولي العهد، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وتخشى السعودية من إمكانية رفعت الحماية الأمريكية عن ولي العهد محمد بن سلمان والسماح بمحاكمته دولياً على الجرائم التي ارتكبها خلال السنوات الأربع التي قضاها ترامب في الحكم، الأمر الذي سيقوض وصوله إلى عرش السعودية.

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