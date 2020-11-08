سفير إيران الجديد لدى سلطنة عمان علي نجفي يقدم أوراقه اعتكاد للسلطان هيثم بن طارق
سفير إيران الجديد لدى سلطنة عمان علي نجفي يقدم أوراقه اعتكاد للسلطان هيثم بن طارق
الهدهد

سفير إيران الجديد بعُمان يلتقي السلطان هيثم وينشر تغريدة تثير هستيريا حكام أبوظبي

كتب وطن
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قدّم سفير الجديد المعتمد لدى سلطنة عمان أوراق اعتماده اليوم الأحد الى .

ونشر سفير إيران الجديد تغريدةٍ عبر حسابه الرسميّ في “تويتر” قال فيها: “تشرفت اليوم بلقاء صاحب الجلالة هيثم بن طارق آل سعید سلطان عمان المعظم لتقديم أوراق اعتمادي”.

وأضاف: “وجدت جلالته حنوناً وحازماً. تستند إرادة القيادات العليا في البلدين على تطویر العلاقات. نتطلع إلى آفاق جديدة في العلاقات”.

وختم تغريدته بالقول: “عاشت ایران. عاشت عمان”.

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يذكر أنّ سلطنة عمان ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران.

ولا تلقى العلاقات الإيرانية – العُمانية، قبولاً ورضىً لدى الامارات والسعودية، ولا تتوقف وسائل إعلام الدولتين والمرتزقة الذين يعملون لديهما من انتقاد تلك العلاقات والإساءة لها .

 

 

 

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تعليق 1
  1. هزاب يقول

    أصبح موقع وطن مهمته التعريف بالسفراء الجدد لمسقط وعمان 1 خخخخخخخخخخخخخخخ! طيب هل السفير قدم الرز للحاكم ؟ هععععععععع! ولا بس ظرف قديم يعلوه الغبار 1 من خارجية طهران1 بسبب العقوبات أصبح بالي وممزق1 هاهاهاها

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