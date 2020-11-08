سفير إيران الجديد بعُمان يلتقي السلطان هيثم وينشر تغريدة تثير هستيريا حكام أبوظبي

قدّم سفير إيران الجديد المعتمد لدى سلطنة عمان علي نجفي أوراق اعتماده اليوم الأحد الى السلطان هيثم بن طارق.

ونشر سفير إيران الجديد تغريدةٍ عبر حسابه الرسميّ في “تويتر” قال فيها: “تشرفت اليوم بلقاء صاحب الجلالة هيثم بن طارق آل سعید سلطان عمان المعظم لتقديم أوراق اعتمادي”.

وأضاف: “وجدت جلالته حنوناً وحازماً. تستند إرادة القيادات العليا في البلدين على تطویر العلاقات. نتطلع إلى آفاق جديدة في العلاقات”.

وختم تغريدته بالقول: “عاشت ایران. عاشت عمان”.

تشرفت اليوم بلقاء صاحب الجلالة #هيثم_بن_طارق_آل_سعید_ #سلطان_عمان المعظم لتقديم #أوراق_اعتمادي.

وجدت جلالته حنوناً وحازماً.

تستند إرادة القيادات العليا في البلدين على تطویر العلاقات.

نتطلع إلى آفاق جديدة في العلاقات.

عاشت ایران

عاشت عمان pic.twitter.com/7fDWQPHGUe — Ali Najafi (@AliNajafi_ir) November 8, 2020

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يذكر أنّ سلطنة عمان ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران.

ولا تلقى العلاقات الإيرانية – العُمانية، قبولاً ورضىً لدى الامارات والسعودية، ولا تتوقف وسائل إعلام الدولتين والمرتزقة الذين يعملون لديهما من انتقاد تلك العلاقات والإساءة لها .