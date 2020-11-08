انتصار قطري جديد على السعودية أمام القضاء الدولي و”العربية” في ورطة كبيرة ومحاكم دبي لم تنفعها

في صفعة قطرية جديدة لقادة الحصار والسعودية تحديدا قضت المحكمة العليا في بريطانيا برفض طلب قناة “العربية” الطعن في اختصاصها بنظر دعوى رفعتها الخطوط الجوية القطرية ضد المحطة التليفزيونية السعودية، على خلفية بث الأخيرة مقاطع فيديو في أغسطس 2017، توضح تأثير الحصار الجائر على الدوحة والخطوط الجوية القطرية.

هذا وتضمن ذلك مقطع فيديو بثته القناة السعودية رسوماً مصورة تحاكي طائرة تابعة للخطوط الجوية

القطرية يتم اعتراضها من قبل طائرة عسكرية مقاتلة بقصد إسقاطها، في سياق الحصار على دولة قطر.

وحظي مقطع الاعتراض على مشاهدات على نطاق واسع في بريطانيا والعالم، حيث اعتبرته صحيفة “ديلي ميل” بمثابة تحذير مرعب بأن السعودية قد تقوم بتفجير طائرة ركاب قطرية في السماء، ووصفته مواطنتها صحيفة “الإندبندنت” بأنه “أكثر من استفزاز”.

ورأت الخطوط الجوية القطرية في دعواها بأن المقطع كان خاطئاً ومضللاً ويهدف إلى إخافة العملاء من السفر على رحلات الخطوط الجوية القطرية، وأن المقطع المعني جزء من سلسلة منشورات تبثها القناة المعنية بدوافع سياسية ومعادية لدولة قطر.

ووجد قاضي المحكمة أن الخطوط الجوية القطرية قد أثبتت فعلاً أن مقطع الفيديو كان زائفاً أو ينقل انطباعات خاطئة. وأن المقطع المعني نشر بنية سيئة، وبقصد الإضرار بمصالح وسمعة الخطوط الجوية القطرية.

اقرأ أيضا: “تكساس الحاسمة.. أحبها ترامب فأحبته ومنحته 38 صوتاً”.. العربية تثير سخرية في تقرير عن الانتخابات الامريكية

غير أن قناة “العربية” طعنت في اختصاص المحكمة العُليا في المملكة المتّحدة،

وادّعت أن محاكم دبي ستكون أكثر ملاءمةً للنظر في الدعوى.

لكن قرارا قضائيا صادرا عن المحكمة العليا الجمعة الماضي، أكد رفضها طلب قناة “العربية” للطعن في اختصاصها للنظر في الدعوى القطرية.

وجاء حكم الجمعة في 130 صفحة، بعد الاستناد إلى أدلة مستفيضة وعقد جلسة استماع دامت 3 أيام.

كما رفض القاضي بشكل قاطع الحجج التي قدمتها قناة “العربية”، وزعمها أن محاكم دبي ستكون أكثر ملاءمة للنظر في الدعوى. مشيراً إلى تأثير الحصار و”البيئة المعادية للقطريين في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك