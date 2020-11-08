“استمدوا القوة من شعوبكم لا من أمريكا”.. تعليق ناري من حمد بن جاسم على فوز بايدن وهذا ما قاله للمراهقين

وجه الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، دعوة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، داعياً إياهم إلى إعادة النظر في سياساتهم المتخذة التي قال عنها “غالبًا من أجل أجندات لا تخدم مصالحنا”.

وأكد الشيخ حمد بن جاسم في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، في تعليق على فوز المرشح الديمقراطي الامريكي جو بايدن بالانتخابات على حساب دونالد ترامب، على ضرورة أن تستمد دول المنطقة قوتها من شعوبها وليس من “رئيس جمهوري أو ديمقراطي في البيت الأبيض”.

الآن وقد أنتخب جو بايدن ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، أريد أن أذكر بتغريدتي السابقة عن الإنتخابات الأمريكية بتاريخ22/10/2020. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 8, 2020

وقال حمد بن جاسم، “عادة ما ينشغل العرب دولاً وشعوباً في ضوء نتيجة كل انتخابات أمريكية بتوقعات وتحليلات لما سيترتب على تلك النتيجة من أمور، تختلف وفقاً للرئيس الفائز ديمقراطياً كان أم جمهورياً”.

فعادة ما ينشغل العرب دولاً وشعوباً في ضوء نتيجة كل انتخابات أميركية بتوقعات وتحليلات لما سيترتب على تلك النتيجة من أمور، تختلف وفقاً للرئيس الفائز ديمقراطياً كان أم جمهورياً. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 8, 2020

وأوضح أنه بصرف النظر عمن يفوز بالرئاسة الأميركية، فإن هناك عبراً ودروساً يجب أن نتعلمها انطلاقاً من مصالحنا، فقوة دولنا تنبع في الأصل من العمل المدروس الذي نقوم به لتحقيق التنمية الوطنية وسيادة القانون، كي نضمن التفاف الشعب حول القائد.

وبصرف النظر عمن يفوز بالرئاسة الأميركية، فإن هناك عبراً ودروساً يجب أن نتعلمها انطلاقاً من مصالحنا، فقوة دولنا تنبع في الأصل من العمل المدروس الذي نقوم به لتحقيق التنمية الوطنية وسيادة القانون، كي نضمن التفاف الشعب حول القائد — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 8, 2020

وقال الشيخ حمد بن جاسم: “نحن لا نستمد قوتنا من رئيس جمهوري أو ديمقراطي في البيت الأبيض بل يفترض أن نستمدها من شعوبنا. ومن هنا فإن علينا أن نعيد النظر في كل السياسات التي اتخذت غالباً من أجل أهداف وأجندات لا تخدم مصالحنا، ومن أبرز الأمثلة الحصار المفروض على بلدي والذي اتخذ دون أساس أو وجه حق”.

فنحن لا نستمد قوتنا من رئيس جمهوري أو ديمقراطي في البيت الأبيض بل يفترض أن نستمدها من شعوبنا. ومن هنا فإن علينا أن نعيد النظر في كل السياسات التي اتخذت غالباً من أجل أهداف وأجندات لا تخدم مصالحنا، ومن أبرز الأمثلة الحصار المفروض على بلدي والذي اتخذ دون أساس أو وجه حق. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 8, 2020

وتساءل: “فهل سنرى في الأيام القادمة محاولة لإعادة دراسة الوضع في منطقتنا انطلاقاً من مصالحنا الوطنية والقومية، وتقويم الأمور ليس في مجلس التعاون فحسب، بل وفي الجامعة العربية أيضاً. أتمنى ذلك ولكنه يحتاج إلى قيادة إقليمية عربية تأخذ زمام الأمور بيدها”.

فهل سنرى في الأيام القادمة محاولة لإعادة دراسة الوضع في منطقتنا انطلاقاً من مصالحنا الوطنية والقومية، وتقويم الأمور ليس في مجلس التعاون فحسب، بل وفي الجامعة العربية أيضاً. أتمنى ذلك ولكنه يحتاج إلى قيادة إقليمية عربية تأخذ زمام الأمور بيدها. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 8, 2020

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت دول خليجية كما السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، على خلفية اتهامات بدعمها للإرهاب، وهو ما نفته قطر، فيما نشط الحديث في الشهور الأخيرة عن مساع حثيثة لحل الأزمة الخليجية، بعضها جاء برعاية كويتية وأمريكية.

وتأتي تصريحات رئيس وزراء قطر في وقت تترقب دول الشرق الأوسط، لا سيما في الخليج، ما ستتخذه إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من سياسات تجاه المنطقة، حيث قدمت دول خليجية وعربية تهنئتها إلى بايدن، بعد إحرازه الأصوات الانتخابية المطلوبة للفوز بالسباق الرئاسي، فيما تأخرت السعودية في تقديم التهنئة.

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