أمره موظف في الديوان بالسكوت.. ابن سلمان يعتقل مليونيرا شهيرا تربطه علاقات وثيقة بأمراء من الأسرة الحاكمة

كشف حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر عن اعتقال السلطات السعودية لمليونير شهير، صاحب شركة استشارات هندسية بعد خلافات مالية بين شركته وبين الديوان الملكي.

حساب “العهد الجديد” بتويتر والذي يحظى بمتابعة أكثر من نصف مليون شخص على تويتر، قال في تغريدة له إنه تم اعتقال المليونير نافذ الجندي مالك شركة الديار للاستشارات الهندسية.

اعتقال المليونير نافذ الجندي مالك شركة الديار للأستشارات الهندسية، السوري الأصل، والذي تربطه علاقة سابقة وطيدة بالأمير سلطان وهو صديق مقرب جداً من الأمير بندر — العهد الجديد (@Ahdjadid) November 8, 2020

وأوضح في تغريدته التي رصدتها (وطن) أن الجندي سوري الأصل، وتربطه علاقة سابقة وطيدة بالأمير سلطان وهو صديق مقرب جداً من الأمير بندر.

وفي تغريدة أخرى كشف “العهد الجديد” أن شركة الديار التي يمتلكها الجندي كانت قد نفذت

في وقت سابق مجموعة أعمال لديوان ولي العهد محمد بن سلمان.

كانت شركة الديار قد نفذت في وقت سابق مجموعة أعمال لديوان ولي العهد MBS، وبعد الانتهاء، طالبت إدارة الشركة بصرف مستحقات الشركة البالغة 180 مليون ريال، فأمرهم أحد موظفي الديوان بالسكوت معللا ذلك بأن هذه الأموال هي مقابل عدم التحقيق مع الجندي بصفقات فساد، لكن عادوا إليه واعتقلوه. — العهد الجديد (@Ahdjadid) November 8, 2020

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وتابع أنه وبعد الانتهاء، طالبت إدارة الشركة بصرف مستحقات الشركة البالغة 180 مليون ريال. فأمرهم أحد موظفي الديوان بالسكوت “معللا ذلك بأن هذه الأموال هي مقابل عدم التحقيق مع الجندي بصفقات فساد، لكن عادوا إليه واعتقلوه.”

ومنذ صعوده لسدة الحكم ينفذ محمد بن سلمان حملات اعتقال خارج إطار القانون. ضد أمراء ورجال أعمال وشخصيات نافذة في الدولة بتهم الفساد فضلا عن اعتقال المعارضين وكل من يخالف رأيه.

وتندد مؤسسات حقوق الإنسان حول العالم بسياسات ولي العهد القمعية. والاعتقالات التي ينفذها خارج إطار القانون حيث أصبحت سمعته ملطخة بالدماء خاصة بعد كشف تفاصيل جريمة اغتيال جمال خاشقجي.

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