محمد بن سلمان نزاهة ، نافذ الجندي
محمد بن سلمان
الهدهد

أمره موظف في الديوان بالسكوت.. ابن سلمان يعتقل مليونيرا شهيرا تربطه علاقات وثيقة بأمراء من الأسرة الحاكمة

كتب وطن
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كشف حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر عن اعتقال السلطات لمليونير شهير، صاحب شركة استشارات هندسية بعد خلافات مالية بين شركته وبين .

 

حساب “العهد الجديد” بتويتر والذي يحظى بمتابعة أكثر من نصف مليون شخص على تويتر، قال في تغريدة له إنه تم اعتقال المليونير مالك شركة للاستشارات الهندسية.

 

 

وأوضح في تغريدته التي رصدتها (وطن) أن الجندي سوري الأصل، وتربطه علاقة سابقة وطيدة بالأمير سلطان وهو صديق مقرب جداً من الأمير بندر.

 

وفي تغريدة أخرى كشف “العهد الجديد” أن شركة الديار التي يمتلكها الجندي كانت قد نفذت
في وقت سابق مجموعة أعمال لديوان ولي العهد .

 

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وتابع أنه وبعد الانتهاء، طالبت إدارة الشركة بصرف مستحقات الشركة البالغة 180 مليون ريال. فأمرهم أحد موظفي الديوان بالسكوت “معللا ذلك بأن هذه الأموال هي مقابل عدم التحقيق مع الجندي بصفقات فساد، لكن عادوا إليه واعتقلوه.”

 

ومنذ صعوده لسدة الحكم ينفذ محمد بن سلمان حملات اعتقال خارج إطار القانون. ضد أمراء ورجال أعمال وشخصيات نافذة في الدولة بتهم الفساد فضلا عن اعتقال المعارضين وكل من يخالف رأيه.

 

وتندد مؤسسات حقوق الإنسان حول العالم بسياسات ولي العهد القمعية. والاعتقالات التي ينفذها خارج إطار القانون حيث أصبحت سمعته ملطخة بالدماء خاصة بعد كشف تفاصيل جريمة اغتيال جمال خاشقجي.

 

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