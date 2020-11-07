يصرخ على الجميع ويريد وقف الفرز بأي طريقة .. مصدر يكشف مزاج ترامب السيء مع قُرب هزيمته

ذكرت شبكة CBS News الأمريكيّة، أنّه في ظل توارد الأخبار حول فوز جو بايدن الوشيك بانتخابات الرئاسة الأمريكية، أصبح الجو في البيت الأبيض وخاصة في محيط الرئيس دونالد ترامب سيئًا للغاية .

وزعمت مصادر مقربة من ترامب أنه خلال اليوم الماضي لم يحضر بعض مساعديه للعمل.

وأشارت المصادرُ إلى أنّ بعض مساعدية الرئيس كانوا خارج البيت الأبيض يتجولون ويتحدثون على انفراد بهواتفهم المحمولة.

وقالت أوماروزا نيومان المستشارة السابقة لترامب: “أخبرتني مصادري أن مزاج الرئيس ترامب سيء، يصرخ على الجميع ويريد من محاميه أن يتصرفوا. يريدهم أن يوقفوا الفرز بأي طريقة”.

وحذّر ترامب، منافسه الديمقراطي جو بايدن من إعلان فوزه بالرئاسة، في آخر تغريدة له صباح السبت.

وقال ترامب في تغريدته”لا ينبغي لجو بايدن أن يطالب بشكل خاطئ بمنصب الرئيس، فالإجراءات القانونية بدأت للتو”.

​وكان ترامب قد ادَّعى في أكثر من مناسبة أن الانتخابات الرئاسية تعرَّضت للتزوير لصالح بايدن، وتعهَّد برفع “الكثير من الدعاوى القضائية” بعد أن زعم ​​إلغاء أصوات لصالحه.

وأعلن بايدن خطاب متلفز فجر السبت أنه سيفوز في السباق الانتخابي بأغلبية واضحة، مؤكدا أنه ليس لديه إعلان نهائي بالفوز بعد.

وأوضح بايدن أنه في الطريق للحصول على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي، معبرا عن أمله في أن يتحدث إلى الأميركيين غدا.

وأضاف أنه سيتم احتساب جميع الأصوات مهما استغرق ذلك من وقت، معلنا أنه سيفوز بأصوات بنسلفانيا ونيفادا وأريزونا.

وقال “سنفوز بأصوات أريزونا التي لم تعط أصواتها للديمقراطيين منذ 4 عقود”.

وفي ما بدا أنها لهجة تصالحية تسعى لتوحيد جميع الأميركيين، قال بايدن “سأعمل لمصلحة أولئك الذين صوتوا ضدي بالقدر نفسه الذي أعمل به لصالح من صوتوا لصالحي” مضيفا “قد نختلف بشأن الكثير من الأمور لكن لنضع الغضب وراءنا”.

وقال أيضا “واضح أن الأميركيين يريدون التغيير وتوحيد البلاد لا التفرقة”. ودعا الأميركيّين إلى “التلاقي” من أجل التغلّب على “الغضب”.

وبخصوص برنامج عمله بعد فوزه رسميا بالرئاسة ومباشرته لعمله كرئيس للدولة، أعلن بايدن أن إدارته ستطبق من أول يوم خطة السيطرة على فيروس كورونا المستجد، إلى جانب التفاعل مع القضايا الهامة كالاقتصاد وتغير المناخ والعنصرية الممنهجة.

وعزز بايدن تقدمه في ولاية بنسلفانيا وجورجيا الحاسمتينن وبدأ أنصاره الاحتفال بقرب وصوله للبيت الأبيض، في حين حذره خصمه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب من إعلان الفوز.