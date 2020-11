“تستطيع ممارسة الجنس مع هذا الشخص”.. “شاهد” نانسي عجرم في ورطة بسبب تغريدة فاضحة!

وقعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في موقف مُحرج بين جمهورها بسبب الترجمة التلقائية للتغريدات عبر “تويتر”.

وكتبت نانسي عجرم تغريدة رصدتها “وطن”، جاء بها: ” الشخص الذي يعترف بغلطه ثم يعتذر، تستطيع أن تعاشره مدى الحياة.. نهاركم سعيد”.

لكن ترجمة “التغريدة” بواسطة “جوجل” إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، أعطت التغريدة معنى مُختلف تماماً، وظهر كأن نانسي تقول: ” الشخص الذي يعترف بغلطه ثم يعتذر، تستطيع أن تُمارس الجنس معه مدى الحياة”.

ونوه المغردون إلى الترجمة التي وضعت “نانسي عجرم” بموقف مُحرج، وسخروا منها وطلبوا أن تنتبه مرة أخرى إلى الترجمة قبل نشر تغريداتها.

Google translate : This is E P I C ! 😂 pic.twitter.com/1eefb3eMWx

Lol 🙂

………

You can have a sex with him for life 😂😂😂 https://t.co/H6QvZ12TRs pic.twitter.com/4366arNJWR

— ⁦سامر || Samer Wanous (@SamerWanous) November 6, 2020