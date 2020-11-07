“تستطيع ممارسة الجنس مع هذا الشخص”.. “شاهد” نانسي عجرم في ورطة بسبب تغريدة فاضحة!
وقعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في موقف مُحرج بين جمهورها بسبب الترجمة التلقائية للتغريدات عبر “تويتر”.
وكتبت نانسي عجرم تغريدة رصدتها “وطن”، جاء بها: ” الشخص الذي يعترف بغلطه ثم يعتذر، تستطيع أن تعاشره مدى الحياة.. نهاركم سعيد”.
الشخص الذي يعترف بغلطه ثم يعتذر، تستطيع أن تعاشره مدى الحياة..
نهاركم سعيد
— Nancy Ajram (@NancyAjram) November 4, 2020
لكن ترجمة “التغريدة” بواسطة “جوجل” إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، أعطت التغريدة معنى مُختلف تماماً، وظهر كأن نانسي تقول: ” الشخص الذي يعترف بغلطه ثم يعتذر، تستطيع أن تُمارس الجنس معه مدى الحياة”.
ونوه المغردون إلى الترجمة التي وضعت “نانسي عجرم” بموقف مُحرج، وسخروا منها وطلبوا أن تنتبه مرة أخرى إلى الترجمة قبل نشر تغريداتها.
انا غلطت وترجمت التويت 😇 pic.twitter.com/2iNfiSVEBp
— رأي مجرد (@ZenderZ7) November 5, 2020
Google translate : This is E P I C ! 😂 pic.twitter.com/1eefb3eMWx
— DayTradersArmy.com (@DayTradersArmy) November 5, 2020
الترجمة الفورية من جوجل… انا ما بجيبش حاجة من عندي pic.twitter.com/ZEvCwuJTZd
— سعيد (@SaidBElhafiane) November 6, 2020
مرة تانية الافضل تراجعي الtranslate قبل ما تنزلي 🤗 pic.twitter.com/Bk80t6a0dn
— Wassim A bou Daher (@WassimAbouDaher) November 4, 2020
Traduction pic.twitter.com/IV3E9v0oAh
— ⵃⴰⵙⴰⵏ حسن Hassan (@ViveLePartage) November 6, 2020
Google translation: https://t.co/x15eqKx0oU pic.twitter.com/ipDCxAVkIz
— Pr☭metheus🥀🇵🇸 (@Khaled_essam72) November 6, 2020
Lol 🙂
………
You can have a sex with him for life 😂😂😂 https://t.co/H6QvZ12TRs pic.twitter.com/4366arNJWR
— سامر || Samer Wanous (@SamerWanous) November 6, 2020
Google apologizing immediately 😂 https://t.co/NY0alBZukx
— Abu Kenan ⓭🥇🏆 (@Abukinaan) November 6, 2020
شكرا يا نانسي 😂😂😂 https://t.co/lTLhFmnYP1 pic.twitter.com/rDl53aXSs7
— Triple A (@TheAhmedSaad) November 6, 2020
ويبدو أنه موسم المواقف المُحرجة للفنانة اللبنانية، فقد تعرضت نانسي عجرم لموقف محرج أيضاً خلال ظهورها في بث مباشر مع متابعيها على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وانقطع التيار الكهربائي مرتين خلال البث المباشر، وحل الظلام الدامس. فيما علقت نانسي على الموقف بالقول إنّ ما حدث أمر عادي في لبنان، وإن كان مستغربا في دول أخرى.
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🤔😍😍 كان حلي الوحيد اسوي تكميم وكنت خايفه @rashaqa__time انا بنت وحيدة دلولة 👧🏻عند اهلي من انا وصغيرة يجيبون لي اي شي اطلبه وخصوصا الشوكولا و الحلويات والوجبات السريعة والدسمة وللأسف هذا الدلال خلى وزني يزيد بشكل كبير وما حسيت فيه انا واللي يحبوني الا بعد فوات الاوان 😭وبعد ماصار شكلي يقطع القلب وصاروا كل البنات اللي حولي يتزوجون والمعرسين يتقدمون لهم وانا جالسة اتفرج واتحسر على شبابي ومانفع معاي ولا شي واخاف اسوي عمليات التكميم وخصوصا بعد ماسمعت بوفاة ناس كثير منها ومشاكل تصيرلهم بعدها 💔 من مدة قصيرة جاءت خالتي تعزمنا على خطوبة بنتها ولاحظت حزني ما قدرت اخبي مشاعري وعشان خالتي تسافر كثير وكانت في امريكا عندها خبرة في المنتجات العالمية والطبيعية نصحتني اجرب منتج امريكي للتنحيف وياحلاتها من نصيحة😍 غيرت لي حياتي كل اللي حولي مايصدقون التغيير صار عندي خصر😃منحوت كنت احلم فيه👏🏻واحلى خبر الحين اهلي يجهزون له هو خبر خطوبتي من مهندس في ديرتنا👰🏻عقبال كل البنات يفرحون زيي حبيت افيدكم كل بنت عندها مشكلة في السمنة او اي مشاكل هذا حساب المتجر المعروف اللي طلبت منه الكورس اتمنى تدعون لي دعوة بظهر الغيب ☺️👇 @rashaqa__time
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