“تستطيع ممارسة الجنس مع هذا الشخص”.. “شاهد” نانسي عجرم في ورطة بسبب تغريدة فاضحة!

وقعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في موقف مُحرج بين جمهورها بسبب الترجمة التلقائية للتغريدات عبر “تويتر”.

وكتبت نانسي عجرم تغريدة رصدتها “وطن”، جاء بها: ” الشخص الذي يعترف بغلطه ثم يعتذر، تستطيع أن تعاشره مدى الحياة.. نهاركم سعيد”.

الشخص الذي يعترف بغلطه ثم يعتذر، تستطيع أن تعاشره مدى الحياة.. نهاركم سعيد — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 4, 2020

لكن ترجمة “التغريدة” بواسطة “جوجل” إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، أعطت التغريدة معنى مُختلف تماماً، وظهر كأن نانسي تقول: ” الشخص الذي يعترف بغلطه ثم يعتذر، تستطيع أن تُمارس الجنس معه مدى الحياة”.

ونوه المغردون إلى الترجمة التي وضعت “نانسي عجرم” بموقف مُحرج، وسخروا منها وطلبوا أن تنتبه مرة أخرى إلى الترجمة قبل نشر تغريداتها.

انا غلطت وترجمت التويت 😇 pic.twitter.com/2iNfiSVEBp — رأي مجرد (@ZenderZ7) November 5, 2020

Google translate : This is E P I C ! 😂 pic.twitter.com/1eefb3eMWx — DayTradersArmy.com (@DayTradersArmy) November 5, 2020

الترجمة الفورية من جوجل… انا ما بجيبش حاجة من عندي pic.twitter.com/ZEvCwuJTZd — سعيد (@SaidBElhafiane) November 6, 2020

مرة تانية الافضل تراجعي الtranslate قبل ما تنزلي 🤗 pic.twitter.com/Bk80t6a0dn — Wassim A bou Daher (@WassimAbouDaher) November 4, 2020

Lol 🙂

………

You can have a sex with him for life 😂😂😂 https://t.co/H6QvZ12TRs pic.twitter.com/4366arNJWR — ⁦سامر || Samer Wanous (@SamerWanous) November 6, 2020

Google apologizing immediately 😂 https://t.co/NY0alBZukx — Abu Kenan ⓭🥇🏆 (@Abukinaan) November 6, 2020

ويبدو أنه موسم المواقف المُحرجة للفنانة اللبنانية، فقد تعرضت نانسي عجرم لموقف محرج أيضاً خلال ظهورها في بث مباشر مع متابعيها على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقطع التيار الكهربائي مرتين خلال البث المباشر، وحل الظلام الدامس. فيما علقت نانسي على الموقف بالقول إنّ ما حدث أمر عادي في لبنان، وإن كان مستغربا في دول أخرى.

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