نانسي عجرم
نانسي عجرم
حياتنا

“تستطيع ممارسة الجنس مع هذا الشخص”.. “شاهد” نانسي عجرم في ورطة بسبب تغريدة فاضحة!

كتب وطن
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وقعت الفنانة اللبنانية في موقف مُحرج بين جمهورها بسبب الترجمة التلقائية للتغريدات عبر “تويتر”.

 

وكتبت نانسي عجرم   رصدتها “وطن”، جاء بها: ” الشخص الذي يعترف بغلطه ثم يعتذر، تستطيع أن تعاشره مدى الحياة.. نهاركم سعيد”.

 

لكن “التغريدة” بواسطة “” إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، أعطت التغريدة معنى مُختلف تماماً، وظهر كأن نانسي تقول: ” الشخص الذي يعترف بغلطه ثم يعتذر، تستطيع أن تُمارس معه مدى الحياة”.

 

ونوه المغردون إلى الترجمة التي وضعت “نانسي عجرم” بموقف مُحرج، وسخروا منها وطلبوا أن تنتبه مرة أخرى إلى الترجمة قبل نشر تغريداتها.

 

 

ويبدو أنه موسم المواقف المُحرجة للفنانة اللبنانية، فقد تعرضت نانسي عجرم لموقف محرج أيضاً خلال ظهورها في بث مباشر مع متابعيها على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وانقطع التيار الكهربائي مرتين خلال البث المباشر، وحل الظلام الدامس. فيما علقت نانسي على الموقف بالقول إنّ ما حدث أمر عادي في لبنان، وإن كان مستغربا في دول أخرى.

 

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🤔😍😍 كان حلي الوحيد اسوي تكميم وكنت خايفه @rashaqa__time انا بنت وحيدة دلولة 👧🏻عند اهلي من انا وصغيرة يجيبون لي اي شي اطلبه وخصوصا الشوكولا و الحلويات والوجبات السريعة والدسمة وللأسف هذا الدلال خلى وزني يزيد بشكل كبير وما حسيت فيه انا واللي يحبوني الا بعد فوات الاوان 😭وبعد ماصار شكلي يقطع القلب وصاروا كل البنات اللي حولي يتزوجون والمعرسين يتقدمون لهم وانا جالسة اتفرج واتحسر على شبابي ومانفع معاي ولا شي واخاف اسوي عمليات التكميم وخصوصا بعد ماسمعت بوفاة ناس كثير منها ومشاكل تصيرلهم بعدها 💔 من مدة قصيرة جاءت خالتي تعزمنا على خطوبة بنتها ولاحظت حزني ما قدرت اخبي مشاعري وعشان خالتي تسافر كثير وكانت في امريكا عندها خبرة في المنتجات العالمية والطبيعية نصحتني اجرب منتج امريكي للتنحيف وياحلاتها من نصيحة😍 غيرت لي حياتي كل اللي حولي مايصدقون التغيير صار عندي خصر😃منحوت كنت احلم فيه👏🏻واحلى خبر الحين اهلي يجهزون له هو خبر خطوبتي من مهندس في ديرتنا👰🏻عقبال كل البنات يفرحون زيي حبيت افيدكم كل بنت عندها مشكلة في السمنة او اي مشاكل هذا حساب المتجر المعروف اللي طلبت منه الكورس اتمنى تدعون لي دعوة بظهر الغيب ☺️👇 @rashaqa__time

A post shared by مقاطع ريماس💚 (@ubl) on

 

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