عبدالخالق عبدالله
عبدالخالق عبدالله
الهدهد

مستشار ابن زايد يتحول ويبكي على الديمقراطية الأمريكية بعدما جرى طرد الابن العاق من البيت الأبيض

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تباكى مستشار ولي عهد أبو ظبي السابق، عبدالخالق عبد الله، على الديمقراطية الأمريكية، بعد خسارة المرشح الجمهوري دونالد والذي يعتبر حليفاً قوياً للإمارات والسعودية، وتمثل خسارته خسارة للرياض وأبوظبي.

 

وقال عبد الخالق عبدالله، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أغنى أغنياء امريكا الذين يشكلون 0,001% انفقوا خلال هذا الموسم الانتخابي 11 مليار $ للوصول إلى هذه النتيجة 50,6% من الأصوات لصالح الابن البار للمؤسسة الحاكمة وطرد الابن العاق الرئيس ترامب”.

 

وأضاف مستشار ابن زايد: “النظام في امريكا ليس بنظام ديمقراطي بل هو نظام اوليغاركي الذي يعني حكم الأغنياء”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة مستشار ابن زايد ساخرين من تحليلاته لمجريات الأمور، والحديث عن الديمقراطية التي تقمعها سلطات بلاده في وبالعالم العربي أجمع.

 

الجدير ذكره، أن ولي عهد محمد بن زايد، قدم مرغماً التهاني للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ونائبته ، بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة، أمس السبت.

 

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على موقع “تويتر” رصدتها “وطن”: “خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأميركي الصديق”.

 

وأضاف: “الإمارات وأميركا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة”.

 

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