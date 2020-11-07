كاتبة إماراتية “فقدت عقلها” مع اقتراب رحيل “أبو إيفانكا” عن البيت الأبيض:”بايدن إخوان”

يبدو أن الحزن والصدمة في الإمارات على تأخر ترامب بسبب اتجاه كل المؤشرات لخسارته، أكثر من صدمة ترامب وأنصاره شخصيا نظرا للحماية الكبيرة التي كان يقدمها ترامل للنظام القمعي في الإمارات.

وفي هذا السياق خرجت الكاتبة الإماراتية المحسوبة على عيال زايد مريم الكعبي، تهاجم جو بايدن وتشبه بالإخوان في مصر وكأنها تقول “بايدن إخوان” وهي تهمة من وجهة نظر الأنظمة القمعية في المنطقة والتي تصنف جماعة الإخوان جماعة إرهابية إرضاء للسيسي.

أنتظر خطة بايدن لمواجهة أزمة كورونا كما انتظرت قبل سنوات مشروع طائر النهضة الذي وعد به الأخوان الشعب المصري 😎#الانتخابات_الرئاسية_الأمريكية — مريم الكعبي (@maryam1001) November 7, 2020

ودونت “الكعبي” في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”أنتظر خطة بايدن لمواجهة أزمة كورونا كما انتظرت قبل سنوات مشروع طائر النهضة الذي وعد به الأخوان الشعب المصري”

ودائما ما تهاجم مريم الكعبي المعروفة بين النشطاء بلقب “رداحة الإمارات” جماعة الإخوان وتدعم نظام عبدالفتاح السيسي القمعي بقوة.

وبعد أيام على انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية، جدد المرشح الديمقراطي جو بايدن التأكيد على أنه واثق من الفوز، مواصلاً التقدم في الولايات الحاسمة، بينما حذره منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب من إعلان الفوز.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن تقدّم المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية جورجيا تجاوز الـ7 آلاف صوت بحلول صباح اليوم السبت في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وفي ولاية أريزونا غير المحسومة النتائج أيضاً، من المتوقع أن تقدّم مقاطعة ماريكوبا تقريرها الانتخابي عند الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي.

وتظهر الأرقام في وقت مبكر من اليوم السبت، تقدّم بايدن على ترامب في هذه الولاية بـ29861 صوتاً.

أمّا في نيفادا، فما زالت الأرقام تصبّ في صالح بايدن الذي يتقدّم على ترامب بـ22657 صوتاً. ويقول مسؤولون في مقاطعة كلارك إنهم يخططون لإصدار نتائج مرتين في اليوم.

وفي ولاية بنسلفانيا غير المحسومة أيضاً، يتقدّم المرشح الديمقراطي على ترامب، ومن المتوقع أن تعطي الأصوات عبر البريد المتبقية الأفضلية للديمقراطيين.

وتقول “نيويورك تايمز” إن بعض المقاطعات قد تصدر نتائج محدثة اليوم السبت.

لكن في كارولينا الشمالية، يستمرّ ترامب بالتقدّم على حساب جو بايدن بـ76515 صوتاً مع فرز 98 في المئة من الأصوات.

وأكد مسؤول في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، الجمعة، إنه يتم فرز آخر 20 إلى 25 ألف صوت تم الإدلاء بها عبر البريد في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقالت شبكة “سي أن أن”، إن العاملين كانوا يحضّرون أوراق الاقتراع هذه خلال الليل، على أن يبدأوا بمراجعتها ومسحها اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدّم على المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا بـ28833 صوتاً، مع فرز 96 في المئة من الأصوات في الولاية. وتحدثت عن أن الأصوات المتبقية من المتوقّع أن ترجّح كفة الديمقراطيين.