في الكويت.. طبيب مصري “هامل” تشاجر مع زوجته فانتقم منها بطريقة بشعة وسط الشارع وهذا ماحدث!

ألقت قوات الأمن في الكويت، القبض على طبيب مصري شرع في قتل زوجته دهساً في منطقة ميدان حولي بالمحافظة.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن دوريات النجدة اقتادت طبيباً مصرياً إلى النظارة للشروع في قتل زوجته دهساً، وذلك بعدما تلقت عمليات الداخلية 112 تلقت بلاغا عن حادث دهس.

وبانتقال رجال النجدة تبين أن الواقعة عبارة عن دهس متعمد من قبل زوج وهو طبيب، لزوجته المصرية بعد خلاف بينهما ومغادرتها ليسارع الزوج خلفها ويقوم بدهسها حسبما ذكرت في أقوالها .

وتم إسعاف الزوجة إلى مستشفى مبارك وحالتها غير مستقرة بعد، بينما تم توقيف الزوج تمهيدا للتحقيق معه، على أن توجه له تهمة الشروع فى القتل، كما جرى التحفظ على المركبة .

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