الليرة التركية
الليرة التركية
الهدهد

فرحة سعودية من انهيار الليرة التركية وأردوغان يتخذ قراراً سريعاً ويقيل محافظ البنك المركزي

كتب وطن
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أقال الرئيس التركي ، اليوم السبت، مراد أويسال محافظ من منصبه، الامر الذي أثار فرحة المطبلين السعوديين الذين اغاظتهم سياسات أردوغان الاقتصادية.

 

ونقلت رويترز عن الصحيفة الرسمية التركية، أن الرئيس التركي عين مكان أويسال وزير المالية السابق ناجي إقبال.

 

وجاءت هذه الخطوة في مرسوم رئاسي بعد هبوط قياسي لليرة التركية أمام الدولار، إذ خسرت الليرة نحو 30 في المئة من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري.

 

ونهاية الشهر الماضي، قال الرئيس التركي  إن تخوض حربا اقتصادية على “المثلث الشيطاني لأسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم”.

 

وسادت الفرحة في صفوف المطبلين السعوديين عقب قرار أردوغان إعادة ضبطت الاقتصاد التركي بإقالة محافظ البنك المركزي،

 

وكتب منذر آل الشيخ مبارك رصدتها “وطن” مبدياً شماتته بانهيار ..:” ماهذا الصباح الجميل اردوغان يقيل محافظ البنك المركزي ليوقف انهيار #الليرة_التركية !!

 

وأضاف المطبل السعودي :” القرارات تصدر منه وصهره يدمر الاقتصاد وهو يقيل محافظ البنك المركزي (: الذي يهمنا المليارات التي نقلت من ليبيا إلى البنك المركزي التركي ماذا حل بها؟”.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه في سبتمبر/ أيلول ورفع سقف نطاق الفائدة الشهر الماضي لمواجهة معدل تضخم.

 

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