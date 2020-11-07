فرحة سعودية من انهيار الليرة التركية وأردوغان يتخذ قراراً سريعاً ويقيل محافظ البنك المركزي

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مراد أويسال محافظ البنك المركزي من منصبه، الامر الذي أثار فرحة المطبلين السعوديين الذين اغاظتهم سياسات أردوغان الاقتصادية.

ونقلت رويترز عن الصحيفة الرسمية التركية، أن الرئيس التركي عين مكان أويسال وزير المالية السابق ناجي إقبال.

وجاءت هذه الخطوة في مرسوم رئاسي بعد هبوط قياسي لليرة التركية أمام الدولار، إذ خسرت الليرة نحو 30 في المئة من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري.

ونهاية الشهر الماضي، قال الرئيس التركي إن تركيا تخوض حربا اقتصادية على “المثلث الشيطاني لأسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم”.

وسادت الفرحة في صفوف المطبلين السعوديين عقب قرار أردوغان إعادة ضبطت الاقتصاد التركي بإقالة محافظ البنك المركزي،

وكتب منذر آل الشيخ مبارك تغريدة رصدتها “وطن” مبدياً شماتته بانهيار الليرة التركية..:” ماهذا الصباح الجميل اردوغان يقيل محافظ البنك المركزي ليوقف انهيار #الليرة_التركية !!

وأضاف المطبل السعودي :” القرارات تصدر منه وصهره يدمر الاقتصاد وهو يقيل محافظ البنك المركزي (: الذي يهمنا المليارات التي نقلت من ليبيا إلى البنك المركزي التركي ماذا حل بها؟”.

ماهذا الصباح الجميل #اردوغان يقيل محافط البنك المركزي ليوقف انهيار #الليرة_التركية !!

القرارات تصدر منه وصهره يدمر الإقتصاد وهو يقيل محافظ البنك المركزي (:

الذي يهمنا المليارات التي نقلت من #ليبيا إلى البنك المركزي التركي ماذا حل بها ؟؟#تركيا . https://t.co/Ba2d7qWVE4 — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) November 7, 2020

فيديو | #أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي من منصبه بعد هبوط الليرة التركية#الإخبارية pic.twitter.com/BR7zKcNkKm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 7, 2020

8.41 رقم تاريخي جديد .. عندما تكون هواية العملة

الهبوط المظلي فهنا تزداد الأمور متعة واثارة ..#انهيار_الليرة #مقاطعه_المنتجات_التركيه pic.twitter.com/ZWJ9N89YJy — إبراهيم السليمان🇸🇦 (@70sul) November 2, 2020

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه في سبتمبر/ أيلول ورفع سقف نطاق الفائدة الشهر الماضي لمواجهة معدل تضخم.

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