“برده مش هيرجع الإخوان”.. “شاهد” مذيع مصري يثير السخرية بما قاله عن بايدن وعلاقته بالسيسي

أثار الإعلامي والأكاديمي المصري المحسوب على نظام السيسي معتز عبدالفتاح، موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل بمصر عقب تصريحات له عن انتخابات الرئاسة بأمريكا وتعامل بايدن مع مصر في حالة نجاحه.

وقال معتز عبدالفتاح في سياق شرحه لأسباب تفضيل النظام المصري لنجاح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على منافسه الديمقراطي جو بايدن، “إيه الفرق بين بايدن وترمب في التعامل مع مصر؟”

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ايه الفرق بين بايدن وترامب في التعامل مع مصر؟

بايدن هيلعب في مناخيرنا وودننا بس مش هيرجع الإخوان.https://t.co/1WZkPdRwMp#الانتخابات_الرئاسية_الأميركية — معتز عبد الفتاح (@MoatazAFattah) November 6, 2020

وتابع في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”بايدن هيلعب في مناخيرنا (أنوفنا) ووداننا (أذاننا)، بس مش هيرجع الإخوان” من دون أن يشرح ماذا يقصد.

كما ظهر الإعلامي المقرب من نظام السيسي في برنامجه على إحدى الفضائيات المصرية، وقال “على المستوى الشخصي أتمنى هزيمة بايدن، بايدن هيقرفنا (يزعجنا) هنا في مصر، على عكس ترمب كان سايبنا براحتنا”.

وأضاف “في واحد هيدينا على قفانا وهو مكشر وواحد هتلاقيه مبتسم شوية، هو الفرق مش ضخم”.

وتابع معتز عبدالفتاح “بايدن مش هيسكت، مش هيسيبنا في حالنا، هيلعب في ودانا (آذاننا). هيسألنا عندكم أحزاب؟ عندكم معارضة؟ السجون اللي فيها محبوسين ليه”؟

وأثارت تصريحات الإعلامي المقرب من نظام السيسي، موجة سخرية واسعة بين النشطاء المصريين، مستنكرين أن تصدر مثل هذه التصريحات عن شخص يعرف نفسه على أنه أستاذ علوم سياسية.

هههههههه لا بجد مش قادر والله .. كنت بشرب كباية شاي المرة دي .. واندلقت من الضحك … كويس جت على مناخيرنا وودننا .. طيب ترامب كان بيلعب فين ..

حقا انها علوم سياسية … 😄😄😄 https://t.co/XgJX7Ntmll — Dr. Hazim Abdelazim (@Hazem__Azim) November 6, 2020

اخر حاجة قالها هى اهم حاجة فى الفيديو. لما قال بس احنا مش سذج وهنبتدى نكلمهم بطريقة تانية ونحرك أدواتنا وهتلاقوا وفود رايحة ووفود جاية- العسكر عندهم لكل مرحلة خطة دنيئة بنفس الادوات القذرة :اعلام، نشطاء، أحزاب https://t.co/nkvmTD7SYh — Muslima (@egyptaya) November 6, 2020

ويتقدم جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، ويتبقى لديه عدد قليل من أصوات المجمع الانتخابي الأمريكي ليصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة.

وكان بايدن قد وصف في تغريدة تعود إلى شهر يوليو/ تموز الماضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه دكتاتور ترمب المفضل، وقال إنه لن يُسمح بإعطائه مزيدا من الشيكات على بياض.

وجاء ذلك في سياق تعليقه على إفراج السلطات المصرية عن طالب الطب الأمريكي من أصول مصرية محمد عماشة بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن، وذلك بعد تخليه عن الجنسية المصرية، فضلا عن ضغوط أمريكية.