معتز عبدالفتاح
معتز عبدالفتاح
الهدهد

“برده مش هيرجع الإخوان”.. “شاهد” مذيع مصري يثير السخرية بما قاله عن بايدن وعلاقته بالسيسي

كتب Author 2
0

أثار الإعلامي والأكاديمي المصري المحسوب على نظام ، موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل بمصر عقب تصريحات له عن انتخابات الرئاسة بأمريكا وتعامل بايدن مع في حالة نجاحه.

 

وقال معتز عبدالفتاح في سياق شرحه لأسباب تفضيل النظام المصري لنجاح الرئيس الأمريكي دونالد على منافسه الديمقراطي ، “إيه الفرق بين بايدن وترمب في التعامل مع مصر؟”

 

 

وتابع في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”بايدن هيلعب في مناخيرنا (أنوفنا) ووداننا (أذاننا)، بس مش هيرجع الإخوان” من دون أن يشرح ماذا يقصد.

 

كما ظهر الإعلامي المقرب من نظام السيسي في برنامجه على إحدى الفضائيات ، وقال “على المستوى الشخصي أتمنى هزيمة بايدن، بايدن هيقرفنا (يزعجنا) هنا في مصر، على عكس ترمب كان سايبنا براحتنا”.

 

 

وأضاف “في واحد هيدينا على قفانا وهو مكشر وواحد هتلاقيه مبتسم شوية، هو الفرق مش ضخم”.

 

وتابع معتز عبدالفتاح “بايدن مش هيسكت، مش هيسيبنا في حالنا، هيلعب في ودانا (آذاننا). هيسألنا عندكم أحزاب؟ عندكم معارضة؟ اللي فيها محبوسين ليه”؟

 

وأثارت تصريحات الإعلامي المقرب من نظام السيسي، موجة سخرية واسعة بين النشطاء المصريين، مستنكرين أن تصدر مثل هذه التصريحات عن شخص يعرف نفسه على أنه أستاذ .

 

 

 

ويتقدم جو بايدن في الأمريكية عن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، ويتبقى لديه عدد قليل من أصوات المجمع الانتخابي الأمريكي ليصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة.

 

وكان بايدن قد وصف في تغريدة تعود إلى شهر يوليو/ تموز الماضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه دكتاتور ترمب المفضل، وقال إنه لن يُسمح بإعطائه مزيدا من الشيكات على بياض.

 

وجاء ذلك في سياق تعليقه على إفراج السلطات المصرية عن طالب الطب الأمريكي من أصول مصرية محمد عماشة بعد أن أمضى أكثر من عام في السجن، وذلك بعد تخليه عن ، فضلا عن ضغوط أمريكية.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

كاتبة إماراتية “فقدت عقلها” مع اقتراب رحيل “أبو إيفانكا” عن…

الهدهد

مستشار ابن زايد على مبدأ “اللي يتجوز أمي أقوله يا عمي”: بايدن “رجل…

الهدهد

شد عصب في الرياض.. فورين بوليسي تكشف عن حالة قلق تسود ابن سلمان مع اقتراب بايدن من…

تقارير

قرار مفاجئ من الملك سلمان بعدما بات ترامب الذي يحميه في مهبّ الريح وخسارته وشيكة!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.