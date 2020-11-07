مواطن كويتي غاضب
مواطن كويتي غاضب
الهدهد

“شاهد” كويتي ينفجر غضباً ويكشف ممارسات المصريين “الخبيثة” قبل ترحيلهم من البلاد!

كتب وطن
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كشف مواطن كويتي ممارسات بعض أبناء الجالية المصرية قبل ترحيلهم بشكل نهائي من البلاد، ليحصلوا على أكبر قدر ممكن من الممتلكات دون دفع ثمنها.

 

وبفيديو متداول رصدته “وطن”، قال المواطن الكويتي عن المصريين: “يسحبون هواتف من شركات الاتصال، ويأخذون أغراضاً من كل مكان يستطيعون الوصول إليه دون دفع نقود، ولا يدفعون، ويستمرون بالعمل شهر وشهرين”.

 

وتابع: “في النهاية حين تصل الأمور إلى ضبط وإحضار، ويتم الإمساك بهم عند أي نقطة تفتيش، فيتم تحويله إلى التنفيذ، وهناك يتم عرضه على القاضي، فيأمره بالدفع، فيرفض بحجة أنه لا يوجد معه نقود”.

 

وأشار المواطن إلى أن القاضي يعطي المصري فرصتين، وفي الثالثة يعطيه القاضي أمر إبعاد، فيعود إلى بلاده دون أن يدفع ثمن الأشياء التي أخذها دون نقود.

 

وأكد أن هذا الأمر معمم على المصريين، مضيفاً: “يأتي ويعمل في ونكرمه ونجعله يعيش أفضل حياة وفي النهاية يسرقك ويرحل بكل بساطة”.

 

وسبق أن كشف مواطن كويتي أنه ذهب لحجز موعد لإتمام إحدى معاملاته في إحدى الدوائر الحكومية، فوجد مصريين يدعون أنهم مراجعين أيضاً، ولكنهم في الحقيقة يقفون بين المراجعين، ويبيعون المواعيد لهم بـ10 أو 15 دينار.

 

وطالب حينها وزارة الداخلية بوضع حد لهم، واصفاً إياهم بـ”المُحتلين”.

 

يذكر أن عدد المصريين في الكويت يصل إلى نصف مليون شخص، حيث تأتي العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد، وذلك بحسب الإحصاءات الكويتية الرسمية.

 

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