“شاهد” عمرو دياب يفقد أعصابه على معجب وهذا ما فعله به أمام الحضور وأثار ضجة واسعة

أثار الفنان المصري عمرو دياب جدلاً واسعاً بين جمهوره، بعد اعتدائه على أحد مُعجبيه في أحد الأماكن العامة.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة تقدم عمرو دياب تجاه الشاب الذي كان يُحاول تصويره، ويسحب منه الهاتف المحمول بقوة، الأمر الذي رآه الأغلبية اعتداءً على الشاب.

وأثار تصرف عمرو دياب غضب الجمهور الذي أكد معظمهم أن الشاب لم يُخطئ، وأنه شخصية عامة ومن الطبيعي أن يتم تصويره بهذه الطريقة، مُطالبينه بالاعتذار عن تصرفه الذي ينم عن “غروره”.

وأثار عمرو دياب جدلاً كبيراً في وقت سابق بصورة تجمعه بالراقصة جوهرة، وتساءل متابعون عن هوية الشخص الذي أخفت جوهرة وجهه، وعن سبب اجتماعهم.

وطرح دياب منذ أيام أغنيته الجديدة “أهي أهي“، بالتعاون مع المغنية اليونانية “إيريني بابادوبلو“، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز “جيتار فلامنكو”، ثانوس ستافريديس “أوكرديون”، ديميتريس لاباس “أوكرديون”.

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