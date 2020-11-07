“شاهد” الفارسة علا الفارس تُحرج المرتزق يوسف علاونة بهذا الفيديو بعدما سقط ترامب: افعلها لو كنت رجلاً

سخرت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، مذيعة قناة الجزيرة القطرية من مواطنها الكاتب المرتزق المعروف بتطبيله لأولياء نعمته في الإمارات والسعودية، يوسف علاونة، مستشهدة بتصريحات مسجلة له بشأن خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية.

ونشرت علا الفارس، مقطع فيديو ليوسف علاونة، نشره في وقت سابق وقال فيه: “سجل عليً هذا الفيديو واحفظوا اذا سقط ترامب انا سأعتزل السوشيال ميديا، يعني ما راح اظل موجود في السوشيال ميديا”، معلقاً عليه بالقول: “إن كنت ناسي … أفكرك”.

المرتزق علاونة رد على الفارسة علا مشاركاً تغريدها وعلق عليها بالقول: “ترامب ما سقط يا شاطرة، ترامب كشف حلف الساقطين”، الأمر الذي بدى تراجعاً منه عن تصريحاته بشأن اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي.

😂😂😂😂😂😂😂

ترامب ما سقط يا شاطرة

ترامب كشف حلف الساقطين https://t.co/vrCggJwhvu — يوسف العلاونة (@yousef_alwnah) November 7, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من المرتزق يوسف علاونة، متسائلين عن سبب تراجعه عن تصريحاته السابقة ورفضه إغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحدهم: “أكثر ما عجبني فيك يابوعلي عندما قلت بعد فوز بايد…. لا خلاص بطلنا ما راح اقفل حسابي… مت من الضحك….. ارتفع ضغطهم ١٠ الف فرابو عليك”.

اكثر ما عجبني فيك يابوعلي عندما قلت بعد فوز بايد…. لا خلاص بطلنا ما راح اقفل حسابي… مت من الضحك….. ارتفع ضغطهم ١٠ الف فرابو عليك… 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Lpdt6ekNuy — رحال (@SafySk) November 8, 2020

وقال آخر: ” زعيم الروم أكد أن تويتر خرج عن السيطرة لذالك يحق لك تعدل عن قرار الانسحاب وترجع تصيح حزب اللطم”.

زعيم الروم اكد ان تويتر خرج عن السيطرة لذالك يحق لك تعدل عن قرار الانسحاب وترجع تصيح حزب اللطم 😂 — faisal (@faisal34059907) November 7, 2020

ورد آخر على علا الفارس بالقول: “حرام عليكي وإذا هذا اعتزل احنا على مين نضحك”.

حرام عليكي واذا هذا اعتزل احنا على مين نضحك — Mohannad (@wehdate79) November 7, 2020

وقال عمر خلف: “فعلا شخص كريه معقول حدا ممكن يتحمل يسمعلو !!، على الأقل ترامب عمل معروف معنا وسقط انشاء الله يكون عند كلامه، بس طبعا بدها رجال”.

فعلا شخص كريه

معقول حدا ممكن يتحمل يسمعلو !!!

على الاقل ترامب عمل معروف معنا و سقط

انشاء الله يكون عند كلامه

بس طبعا بدها رجال 😂😂 — 🇵🇸 Omar Khalaf 🇯🇴 (@omarkhalaf79) November 7, 2020

الجدير ذكره، أن جو بايدن تمكن من الفوز على دونالد ترامب والوصول إلى منصب الرئيس الأمريكي للأربع أعوام المقبلة، الأمر الذي يرفض ترامب الاعتراف به، مؤكدا أنه سيلجأ للقضاء للطعن في نتائج تلك الانتخابات.

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