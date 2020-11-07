علا الفارس
علا الفارس
الهدهد

“شاهد” الفارسة علا الفارس تُحرج المرتزق يوسف علاونة بهذا الفيديو بعدما سقط ترامب: افعلها لو كنت رجلاً

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سخرت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، مذيعة قناة القطرية من مواطنها الكاتب المرتزق المعروف بتطبيله لأولياء نعمته في والسعودية، ، مستشهدة بتصريحات مسجلة له بشأن خسارة للانتخابات الرئاسية.

 

ونشرت علا الفارس، مقطع فيديو ليوسف علاونة، نشره في وقت سابق وقال فيه: “سجل عليً هذا الفيديو واحفظوا اذا سقط انا سأعتزل السوشيال ميديا، يعني ما راح اظل موجود في السوشيال ميديا”، معلقاً عليه بالقول: “إن كنت ناسي … أفكرك”.

 

المرتزق علاونة رد على الفارسة علا مشاركاً تغريدها وعلق عليها بالقول: “ترامب ما سقط يا شاطرة، ترامب كشف حلف الساقطين”، الأمر الذي بدى تراجعاً منه عن تصريحاته بشأن اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من المرتزق يوسف علاونة، متسائلين عن سبب تراجعه عن تصريحاته السابقة ورفضه إغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

 

وقال أحدهم: “أكثر ما عجبني فيك يابوعلي عندما قلت بعد فوز بايد…. لا خلاص بطلنا ما راح اقفل حسابي… مت من الضحك….. ارتفع ضغطهم ١٠ الف فرابو عليك”.

 

وقال آخر: ” أكد أن تويتر خرج عن السيطرة لذالك يحق لك تعدل عن قرار الانسحاب وترجع تصيح حزب اللطم”.

 

ورد آخر على علا الفارس بالقول: “حرام عليكي وإذا هذا اعتزل احنا على مين نضحك”.

 

وقال عمر خلف: “فعلا شخص كريه معقول حدا ممكن يتحمل يسمعلو !!، على الأقل ترامب عمل معروف معنا وسقط انشاء الله يكون عند كلامه، بس طبعا بدها رجال”.

 

الجدير ذكره، أن تمكن من الفوز على دونالد ترامب والوصول إلى منصب الرئيس الأمريكي للأربع أعوام المقبلة، الأمر الذي يرفض ترامب الاعتراف به، مؤكدا أنه سيلجأ للقضاء للطعن في نتائج تلك الانتخابات.

 

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