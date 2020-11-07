حتى في هذه الامور يكذبون.. “شاهد” فيديو يثير ضجة في السعودية فهل فعلت تركيا هذا الامر حقاً؟!

نشرت عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُوثق عملية نقل أشجار زيتون، زاعمةً أن الأتراك يقومون بسرقتها من شمال سوريا إلى تركيا.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، عدة شاحنات كبيرة تمر من شوارع سريعة فارغة، وتحمل أشجار زيتون ضخمة على متنها.

وذكرت تلك الحسابات منها حساب “العين الاخبارية” الاماراتية أن تركيا تسرق أشجار الزيتون من عفرين السورية.!

وأكدت وكالة “الأناضول” التركية، أن هذه الادعاءات غير صحيحة، وأن الفيديو مزعوم ولا علاقة له بتركيا بتاتاً.

وأوضحت الوكالة التركية أن الفيديو يوثق عملية نقل أشجار الزيتون في السعودية، مُستدلة بحساب “شجرة” عبر “تويتر”، والذي نشر نفس الفيديو مرفقاً بتعليق: ” تقديراً للثروة البيئية، مشهد رائع في #السعودية لعملية نقل أشجار من مواقع تحت التطوير، لزرعها في أماكن بديلة بدلاً من التخلص منها”.

تقديراً للثروة البيئية 👍 مشهد رائع في #السعودية لعملية نقل أشجار من مواقع تحت التطوير، لزرعها في أماكن بديلة بدلاً من التخلص منها. pic.twitter.com/Xq3qLKSbwH — شجرة (@TREE_2030) October 28, 2020

وأشارت الأناضول إلى أن الفيديو يتضح فيه طبيعة المنطقة التي لا تشبه مناطق الشمال السوري، كما أن الشوارع التي تمر عليها الشاحنات شوارع مرور سريعة تبدو حديثة وتفتقر إليها تلك المناطق السورية.

ونوهت الأناضول إلى أن بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعمد الإساءة إلى تركيا من خلال اختلاق أخبار بحقها، وأحيانا عبر إخراج خبر معين من سياقه وتحريفه.

وذكر ناشطون أن الفيديو تم فبركته من قبل الإمارات للتشويش على ذكرى فضيحة سرقتها أشجار اليمن النادرة العام الماضي، بعد تداول مقاطع فيديو وصور تظهر أشجار “دم الأخوين” أو “دم التنين” المهددة بالانقراض، معروضة في أبو ظبي على الرغم من أن هذه الشجرة لا توجد سوى في جزيرة سقطرى اليمنية.

وتعتبر هذه الأشجار، المعروفة محليا باسم “دوم الاخوين” أو “دم التنين”، واحدة من أهم معالم جزيرة أرخبيل سقطرى.

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