سلطان عمان هيثم بن طارق وأمير الكويت نواف الأحمد يهنئان جو بايدن بالفوز
سلطان عمان هيثم بن طارق وأمير الكويت نواف الأحمد يهنئان جو بايدن بالفوز
الهدهد

بينما النوّاح في قصور الرياض وأبوظبي .. سلطان عمان وأمير الكويت يبعثان برقيتان لـِ”جو بايدن” بعد أمير قطر

كتب وطن
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بينما يسود الصمت والحزن في والإمارات لهزيمة دونالد ، بعث سلطان عمان وأمير الكويت ، برقيتا تهنئة لجو بايدن عقب إعلان فوزه بسباق انتخابات الرئاسة الأمريكية وخسارة .

وقالت وكالة الانباء العمانية عبر تويتر إنّ السلطان هيثم أعرب في برقيته عن خالص تهانيه لبايدن لحصوله على ثقة الشعب الأمريكي وانتخابه رئيسًا للفترة الرئاسية القادمة.

من جهتها، ذكرت وكالة الانباء الكويتية “كونا” أنّ أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس ، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، وهنأ أيضاً كاملا هاريس بمنصبها كنائبة للرئيس المنتخب.

وأشارت الوكالة إلى أنّ ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بعثا أيضاً ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

 

 

وكان أمير دولة آل ثاني، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال الأمير تميم في تغريدةٍ نشرها بحسابه في “تويتر”، رصدتها “وطن”: “تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كاملا هاريس. أطيب تمنياتي لشعب وأتطلع إلى العمل معًا لمواصلة تعزيز الصداقة بين بلدينا”.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية.

وقال بايدن، في بيان موجه لشعب الأمريكي نشره عبر توتير، “الولايات المتحدة .. يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم”.

وأضاف: “سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبا، لكنني أعدكم بأن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين سواء صوتم لي أم لا”.

وأشار أن “الأصوات التي حصل عليها كانت قياسية، وتثبت أن الديمقراطية لا تزال تنبض في قلب الولايات المتحدة، رغم العقبات غير المسبوقة”.

ومضى بالقول: “مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا، ونتجمع كأمة”.

في المقابل، رفض دونالد ترامب، الإقرار بهزيمته في انتخابات الرئاسة، قائلا: “الانتخابات لم تنته بعد”.

وغادر ترامب  باتجاه نادي الجولف في فرجينيا، والتقطت عدسات المصورين لقطات له وهو يمارس اللعبة، في وقتٍ بدأ فيه أنصار بايدن احتفالات الفوز بالشوراع .

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