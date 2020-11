بينما النوّاح في قصور الرياض وأبوظبي .. سلطان عمان وأمير الكويت يبعثان برقيتان لـِ”جو بايدن” بعد أمير قطر

بينما يسود الصمت والحزن في السعودية والإمارات لهزيمة دونالد ترامب، بعث سلطان عمان هيثم بن طارق وأمير الكويت الشيخ نواف الاحمد، برقيتا تهنئة لجو بايدن عقب إعلان فوزه بسباق انتخابات الرئاسة الأمريكية وخسارة دونالد ترامب.

وقالت وكالة الانباء العمانية عبر تويتر إنّ السلطان هيثم أعرب في برقيته عن خالص تهانيه لبايدن لحصوله على ثقة الشعب الأمريكي وانتخابه رئيسًا للفترة الرئاسية القادمة.

من جهتها، ذكرت وكالة الانباء الكويتية “كونا” أنّ أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس جو بايدن، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، وهنأ أيضاً كاملا هاريس بمنصبها كنائبة للرئيس المنتخب.

وأشارت الوكالة إلى أنّ ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بعثا أيضاً ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال الأمير تميم في تغريدةٍ نشرها بحسابه في “تويتر”، رصدتها “وطن”: “تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كاملا هاريس. أطيب تمنياتي لشعب الولايات المتحدة وأتطلع إلى العمل معًا لمواصلة تعزيز الصداقة بين بلدينا”.

Congratulations to President-Elect @JoeBiden and Vice President-Elect @KamalaHarris. My best wishes to the people of the United States and I look forward to working together to continue strengthening the friendship between our countries

— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 7, 2020