بينما النوّاح في قصور الرياض وأبوظبي .. سلطان عمان وأمير الكويت يبعثان برقيتان لـِ”جو بايدن” بعد أمير قطر

بينما يسود الصمت والحزن في السعودية والإمارات لهزيمة دونالد ترامب، بعث سلطان عمان هيثم بن طارق وأمير الكويت الشيخ نواف الاحمد، برقيتا تهنئة لجو بايدن عقب إعلان فوزه بسباق انتخابات الرئاسة الأمريكية وخسارة دونالد ترامب.

وقالت وكالة الانباء العمانية عبر تويتر إنّ السلطان هيثم أعرب في برقيته عن خالص تهانيه لبايدن لحصوله على ثقة الشعب الأمريكي وانتخابه رئيسًا للفترة الرئاسية القادمة.

حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه – يبعث برقية تهنئة إلى فخامة #جو_بايدن الرئيس المنتخب لـ #الولايات_المتحدة_الأمريكية ، أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه لفخامته لحصوله على ثقة الشعب الأمريكي وانتخابه رئيسًا للفترة الرئاسية القادمة. pic.twitter.com/a4Ipogd3rO — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 7, 2020

من جهتها، ذكرت وكالة الانباء الكويتية “كونا” أنّ أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس جو بايدن، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، وهنأ أيضاً كاملا هاريس بمنصبها كنائبة للرئيس المنتخب.

وأشارت الوكالة إلى أنّ ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بعثا أيضاً ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية ويهنئ كاملا هاريس بمنصبها كنائبة للرئيس المنتخب

وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء يبعثان ببرقيتي تهنئة مماثلتين https://t.co/SR4PnR58sr #كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) November 7, 2020

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال الأمير تميم في تغريدةٍ نشرها بحسابه في “تويتر”، رصدتها “وطن”: “تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كاملا هاريس. أطيب تمنياتي لشعب الولايات المتحدة وأتطلع إلى العمل معًا لمواصلة تعزيز الصداقة بين بلدينا”.

Congratulations to President-Elect @JoeBiden and Vice President-Elect @KamalaHarris. My best wishes to the people of the United States and I look forward to working together to continue strengthening the friendship between our countries — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 7, 2020

وأعلنت وسائل إعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية.

وقال بايدن، في بيان موجه لشعب الأمريكي نشره عبر توتير، “الولايات المتحدة .. يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم”.

وأضاف: “سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبا، لكنني أعدكم بأن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين سواء صوتم لي أم لا”.

وأشار أن “الأصوات التي حصل عليها كانت قياسية، وتثبت أن الديمقراطية لا تزال تنبض في قلب الولايات المتحدة، رغم العقبات غير المسبوقة”.

ومضى بالقول: “مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا، ونتجمع كأمة”.

في المقابل، رفض دونالد ترامب، الإقرار بهزيمته في انتخابات الرئاسة، قائلا: “الانتخابات لم تنته بعد”.

وغادر ترامب البيت الأبيض باتجاه نادي الجولف في فرجينيا، والتقطت عدسات المصورين لقطات له وهو يمارس اللعبة، في وقتٍ بدأ فيه أنصار بايدن احتفالات الفوز بالشوراع .