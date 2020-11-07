زكريا المحرمي
زكريا المحرمي
الهدهد

بينما الحزن يخيم على السعودية والإمارات.. كاتب من سلطنة عُمان يهنئ جو بايدن ويسخر من ترامب

كتب وطن
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هنأ الكاتب العماني البارز ، بفوزه بسباق الرئاسة الأمريكية وإعلانه الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.

 

وفي تغريدة هنأ فيها وسخر فيها من ، دون زكريا المحرمي وفق ما رصدته (وطن)
ما نصه:”كفو يا أبو هنتر أتمنى أن تصلح ما أفسده الثقيل على القلب واللسان”

 

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وحتى الآن لم تصدر أيا بيانات من دول خليجية بشأن وخسارة ترامب،
بينما يظهر غضب كبير وحزن بين المغردين والكتاب المحسوبين على أنظمة والإمارات بسبب خسارة ترامب.

 

ورغم عدم إعلان النتيجة رسميا إلا أن رئيس الوزراء الكندي ترودو سارع بتهنئة بايدن عبر تويتر.

 

أفادت شبكة إن بي سي (NBC) بأن المرشح الديمقراطي هو الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأميركية، غير أن غريمه الرئيس المنتهية ولايته قال إن الانتخابات لم تحسم بعد.

 

وأكد موقع نيويورك تايمز وأسوشيتد برس فوز بايدن وتجاوزه الفارق المطلوب مع غريمه ترامب في ولاية بنسلفانيا، وهو 35 ألف صوت.

 

وبفوزه في بنسلفانيا على غريمه ترامب، أصبح لدى بايدن 284 صوتا في المجمع الانتخابي الذي يتطلب فقط 270 للمرشح كي يفوز بسباق الرئاسة في الأميركية.

 

وفي سلسلة تغريدات، قال بايدن “يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلادنا العظيمة”، وأضاف “عملنا سيكون صعبا وسأكون رئيسا لكل الأميركيين”.

 

من جهتها قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن انتخاب بايدن فجر يوم جديد للأمل في أميركا.

 

وبدوره قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن بايدن سيكون رئيسا عظيما لكل الأميركيين.

 

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