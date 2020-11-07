“الصورة تتكلم عن نفسها”.. ناقدة عُمانية تنشر صورة صادمة من أحد المراكز التجارية وتثير الجدل!

أثارت صورة نشرتها ناقدة عُمانية عبر “تويتر” جدلاً وتعليقاتٍ متباينة بين المغردين.

وتُظهر الصورة التي نشرتها الناقدة د.فاطمة اللواتي، تجمعاً لعدد من المتسوقين في أحد المراكز التجارية، دون أيّ إجراءات للتباعد، منتقدةً في ذات الوقت إغلاق المساجد والشواطئ في حين تُفتح الأسواق والمطاعم .

وكتبت “اللواتي” تعليقاً على الصورة قالت فيه: “الشواطىء والمساجد مغلقة من أجل الوقاية من كورونا لكن الاسواق والمطاعم مفتوحة والتنزيلات بالمولات مستمرة.. ممكن أحد من أصحاب التخصص يشرح للمواطن الاضرار التي قد تلحق به من الشواطىء والمساجد؟ الصورة تتكلم عن نفسها…”.

الشواطىء والمساجد مغلقة من أجل الوقاية من كورونا لكن الاسواق والمطاعم مفتوحة والتنزيلات بالمولات مستمرة.. ممكن أحد من أصحاب التخصص يشرح للمواطن الاضرار التي قد تلحق به من الشواطىء والمساجد؟ الصورة تتكلم عن نفسها… pic.twitter.com/9gxFhch7Zz — د.فاطمة أنور اللواتي (@FatmaUmjannah) November 7, 2020

وفي تعليقه على الصورة قال مغرد إن “حاجة الناس للمحلات اكثر من حاجتهم للشواطئ. أما المساجد فلدينا من أصحاب الحل والعقد فمثل هذه الأمور وهم بهم الكفاية ليقولوا ذلك وعلى راسهم فضيلة الشيخ أحمد الخليلي”.

دكتورة اسعد الله صباحك.

على الاقل مالا يدرك كله لا يترك كله.

ويقول المثل العماني ف الواحد ولا في الاثنين.

وحاجة الناس للمحلات اكثر من حاجتهم للشواطئ. أما المساجد فلدينا من أصحاب الحل والعقد ف مثل هذه الأمور وهم بهم الكفاية ليقولوا ذلك. وع راسهم فضيلة الشيخ أحمد الخليلي. — abu ahmed alfazari (@alfazariii) November 7, 2020

واعتبر آخر انه “لا يحل الخطأ بخطأ مماثل”، مضيفاً أنّ “الصورة خطأ في الواقع و فتح الشواطي خطأ اكبر. فتح المساجد بدون تباعد يعتبر خطأ خصوصا ان مرتادي المساجد من الكبار و المتقاعدين”.

لا يحل الخطأ بخطا مماثل.

الصورة خطا في الواقع و فتح الشواطي خطا اكبر. فتح المساجد بدون تباعد بييعتبر خطا خصوصا ان مرتادي المساجد من الكبار و المتقاعدين — HILAL OMEIRI (@HALOMEIRI) November 7, 2020

وعلّق مغرد ثالث بالقو إنّه “لا يوجد مقارنة بين المساجد والأسواق وأهل العلم تكلموا في هذا، فالمساجد لها طابع مختلف”.

عذرا دكتورة لا يوجد مقارنة بين المساجد والأسواق وأهل العلم تكلموا في هذا، فالمساجد لها طابع مختلف. — عاشق عُمان (@oman2200223) November 7, 2020

وشددت سلطنة عمان الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي الاصابات في السلطنة 117167 فيما بلغ عدد المتعافين 107368، وعدد حالات الوفاة 1286.