الإمارات تصدر قوانين “شاذة”: يسمح العيش مع عشيقتك بلا زواج وهذا مصير من يقتل اخته أو زوجته إذا ضبطها في حضن عشيقها!

أثار إعلان الإمارات عن مجموعة من القوانين الجديدة ، جدلاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في الوكالة الإماراتية أنه “تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بجرائم الشرف، بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات”.

وكانت تنص المادة الملغية (334) على عقوبة “السجن المؤقت” بحق “من فوجئ بمشاهدة” شخص آخر قريب له متلبسا “بجريمة الزنا” فأقدم على قتل هذا الشخص أو”الزاني معه” أو الاثنين معا.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين 3 و15 سنة.

أما جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن 7 سنوات على الأقل “إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص”، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.

“إقامة الأزواج غير المتزوجين معا”

وفي سياق التعديلات القانونية، اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي، حسبما ذكرت صحيفة “ذي ناشونال”.

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“المشروبات الكحولية”

كما تقرّر إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة الخليجية.

وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش وحددت الاعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.

وجاء في التعديلات أيضا “رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات”، إضافة إلى أحقية النائب العام الاتحادي بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي.

سخرية

وفي تعليقه على ذلك، كتب المغرّد القطري الشهير “بوغانم” ساخراً: “اصدار قانون جديد .. يسمح لك بالعيش مع حبيبتك او عشيقتك بدون زواج وقانون آخر .. بالغاء تخفيف عقوبة جرائم الشرف .. يعني تشوف اختك في حضن عشيقها .. وتذبحها بيسجنونك .. سوالف الشرف ماعاد تمشي عند طول اعمار الشيوخ .. هييه بووويه ..”.

1000 مبروك للامارات .. ❤

اصدار قانون جديد .. يسمح لك

بالعيش مع حبيبتك او عشيقتك بدون زواج

وقانون آخر .. بالغاء تخفيف عقوبة

جرائم الشرف .. يعني تشوف

اختك في حضن عشيقها .. وتذبحها

بيسجنونك .. سوالف الشرف ماعاد تمشي

عند طول اعمار الشيوخ .. هييه بووويه .. — بوغانم (@abughanim73) November 7, 2020

واعتبر مغرد آخر أن “ما يحدث في الامارات من التفافة عكسية هو الرجوع لأصولهم وطريقة حياتهم القديمة!!! ماذا تتوقعون من شعب تراثه أم علّاية”. كما قال

ما يحدث في #الامارات من التفافة عكسية هو الرجوع لأصولهم وطريقة حياتهم القديمة !!!

ماذا تتوقعون من شعب تراثه #أم_علّاية — صوت قطري 🇶🇦 (@QATAR_2022Cup) November 7, 2020

فيما كتب مغرّد ثالث: “رمتني بدائها و انسلت، كل ما قالوه عن تركيا هاهم يفعلونه”.

رمتني بدائها و انسلت، كل ما قالوه عن تركيا هاهم يفعلونه. — VanDetta (@Van5nov) November 7, 2020

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