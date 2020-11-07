“احترم نفسك وإلا قد ندفعك ثمن أخطائك”.. ابن سلمان وابن زايد يرتعدان وهذا ما سيفعله بايدن بهما قريباً

ما زال الترقب سيد الموقف في السعودية والإمارات، الدولتان الخليجيتان اللتان ارتميتا في حضن الرئيس الامريكي الخاسر دونالد ترامب، وسط قلق عارم ساد الرياض وأبوظبي طوال الساعات الماضية بعدما وضعتا “البيض” كله في سلة الارعن ترامب وصهره المجنون جاريد كوشنر.

ومع ذلك ووسط حالة من شد الاعصاب خشية المحاسبة من قبل الادارة الامريكية الجديدة، توقع المغرد القطري الشهير “بوغانم” أن تشهد الفترة المقبلة تغييرات قد تكون أفضل مما سبق في عهد ترامب.

وقال “بوغانم” في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، “لست متفائل بتغير كامل في المنطقة خلال 4 سنوات القادمة ولكن قد تخفف بعض التشنجات .. وقد تزيد عدد الدول العربية المطبعة مع إسرائيل”.

واستدرك بوغانم، “لكن بشكل أكثر نعومه وهدوء باستثناء السعودية التي ستمارس عليها ضغوط كبيره وهذا ما يريده محمد بن سلمان”.

السلام عليكم ..

لست متفائل بتغير كامل في المنطقه

خلال 4 سنوات القادمه ولكن قد تخفف

بعض التشنجات .. وقد تزيد عدد الدول

العربيه المطبعه مع اسرائيل .. ولكن بشكل

اكثر نعومه وهدوء .. بستثناء السعوديه

التي ستمارس عليها ضغوط كبيره وهذا

مايريده محمد بن سلمان .. — بوغانم (@abughanim73) November 7, 2020

وأضاف: “هناك أدوار ستتقمصها الدول، إيران ستصعد ضد السعودية بايدن سيضغط على محمد بن سلمان اسرائيل ستمد يدها للسعودية لإعطاء مبرر للتقارب السعودي الإسرائيلي لذلك قد .. نرى خلال المرحلة القادمة تصعيد حوثي وتطبيل اعلامي سعودي، إن الداعم للحوثي هي إيران بالإضافة الى سيناريوهات اخرى تصعيدية”.

هناك ادوار ستتقمصها الدول

ايران ستصعد ضد السعوديه

بايدن سيضغط على محمد بن سلمان

اسرائيل ستمد يدها للسعوديه

لاعطاء مبرر للتقارب السعودي الاسرائيلي

لذلك قد .. نرى خلال المرحلة القادمه

تصعيد حوثي وتطبيل اعلامي سعودي

ان الداعم للحوثي هي ايران

بالاضافه الى سيناريوهات اخرى تصعيديه — بوغانم (@abughanim73) November 7, 2020

وتابع: “هناك أمر آخر مهم، يمكن وصول بايدن لرئاسة أمريكا سيحييد من قوة محمد بن زايد تجاه محمد بن سلمان .. بمعنى أي موافقه سعودية قادمة فيها انفتاح او تقارب او تطبيع سيكون سعوديا بشكل أكبر وتدخل اماراتي اقل في الشأن السعودي وذلك بسبب تقلص نفوذ محمد بن زايد داخل البيت الأبيض”.

هناك امر آخر مهم ..

يمكن وصول بايدن لرئاسة امريكا

سيحييد من قوة محمد بن زايد

تجاه محمد بن سلمان .. بمعنى اي موافقه

سعوديه قادمه فيها انفتاح او تقارب او تطبيع

سيكون سعوديا" بشكل اكبر

وتدخل اماراتي اقل في الشأن السعودي

وذلك بسبب تقلص نفوذ محمد بن زايد

داخل البيت الابيض .. — بوغانم (@abughanim73) November 7, 2020

وأكمل: “بسبب لو أخذ محمد بن زايد في المستقبل أي دور أكبر من حجمه قد يتم تهديده بملفات جورج نادر وتدخلاته بين ترامب وبوتين بمعنى ملفات بن زايد موجودة لدى FBI، يعني احترم نفسك واقبل بالملعب الصغير وإلا قد ندفعك ثمن أخطائك”.

بسبب لو .. اخذ محمد بن زايد

في المستقبل اي دور اكبر من حجمه

قد .. يتم تهديده بملفات جورج نادر

وتدخلاته بين ترامب وبوتين

بمعنى ملفات بن زايد موجوده لدى FBI

يعني احترم نفسك واقبل بالملعب الصغير

والا .. قد ندفعك ثمن اخطائك .. — بوغانم (@abughanim73) November 7, 2020

واستكمل: “ملاحظة أخيرة، كلما رفع الإعلام الأمريكي نبرته بالإفراج عن الأمير أحمد بن عبد العزيز أو الأمير محمد بن نايف أو الأمير سلمان غازلان، لن يكون من أجل سواد عيونهم أو حبا فيهم، ولكن ليقدم محمد بن سلمان تنازلات أكثر، ابتزاز سياسي وسيرضخ محمد بن سلمان لكل الحلول”.

ملاحظه اخيره ..

كلما .. رفع الاعلام الامريكي

نبرته بالافراج عن الامير/احمد بن عبدالعزيز

او الامير/محمد بن نايف او الامير/سلمان

غازالان .. لن يكون من اجل سواد عيونهم

او حبا" فيهم .. ولكن ليقدم محمد بن سلمان

تنازلات اكثر .. ابتزاز سياسي

وسيرضخ محمد بن سلمان لكل الحلول — بوغانم (@abughanim73) November 7, 2020

وأكمل: “وعليه سيكون اللواء سعد الجبري هو بطل الابتزاز في المرحلة القادمة ضد محمد بن سلمان هذه رؤيتي وقد اكون مخطئ وآسف على الإطالة”.

وعليه ..

سيكون اللواء/سعد الجبري

هو بطل الابتزاز في المرحلة القادمه

ضد محمد بن سلمان

هذه رؤيتي وقد اكون مخطىء

واسف على الاطاله .. — بوغانم (@abughanim73) November 7, 2020

الجدير ذكره، وأنه منذ الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن تلتزم السعودية والإمارات الصمت بما يعني رفضهما التعليق على النتيجة، في حين كان أمير قطر تميم بن حمد أول زعيم خليجي يعلن مباركته لجو بايدن بالفوز على دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية.

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