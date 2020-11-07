نشرت الفنانة الیمنیة أروى صورة اعتبرت جريئة، وأثارت ضجة كبيرة وانتقادات حادة من الجمهور.

الصورة التي نشرتها أروى عبر “سناب شات”، ظهرت فيها ببنطال وصف بـ”المستفز” یشبه لون البشرة ما جعلھا تبدو عاریة.

وما أثار استفزاز الجمھور بشكل كبیر هو تصویرها المنطقة الخلفیة بشكل رأه الجمھور تعمدا منھا لكسب المتابعين على حساب الإثارة، بل وشبھھا البعض بالسعودیة المثیرة للجدل هند القحطاني.

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