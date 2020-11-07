أروى تثير الجدل بصورة استعرضت فيها مؤخرتها
أروى تثير الجدل بصورة استعرضت فيها مؤخرتها
حياتنا

الفنانة أروى تشعل ضجة واسعة بصورة استعرضت فيها مؤخرتها ببنطال يشبه لونه البشرة وكأنها عارية!

كتب وطن
0

نشرت الفنانة الیمنیة صورة اعتبرت جريئة، وأثارت ضجة كبيرة وانتقادات حادة من الجمهور.

الصورة التي نشرتها أروى عبر “سناب شات”، ظهرت فيها ببنطال وصف بـ”المستفز” یشبه لون البشرة ما جعلھا تبدو عاریة.

وما أثار استفزاز الجمھور بشكل كبیر هو تصویرها المنطقة الخلفیة بشكل رأه الجمھور تعمدا منھا لكسب المتابعين على حساب الإثارة، بل وشبھھا البعض بالسعودیة المثیرة للجدل هند القحطاني.

 

شاهد أيضا: “شاهد” طبيب مصري “وقح” لم يتمالك نفسه وفعلها أمام طالبة داخل “الميكروباص” وأصبح عبرة لمن لا يعتبر!

قد يعجبك ايضا
حياتنا

بعد فيديو المايوه.. “شاهد” أروى بنت اليمن أدمنت التعري وظهور فاضح بفستان…

[شاهد] الأردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ ..…

صورة عارية وجريئة للفنّانة “قمر” وهي جالسة على سرير تثير غضب متابعيها!

“أروى” تتحدث عن عمليات التجميل التي أجرتها وقصة زواجها الغريبة من منتج…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.