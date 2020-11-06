هذا ردّ الرئاسة الروسية على تقارير إصابة بوتين بالمرض الذي تسبب بوفاة أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي

خرج الكرملين الروسي عن صمته للردّ على ما نشرته صحف بريطانية في مقدتها صحيفة “ديلي ميل” عن إصابة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشلل الرعاش (باركنسون) وأنه سيتنحى في يناير المقبل.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، الجمعة، إن هذا “هراء مطلق، كل شيء على ما يرام بالنسبة للرئيس”.

وأضاف بيسكوف أن تقرير الصحيفة البريطانية “لا يتضمن شيئا يجدر التعليق عليه،

والرئيس يتمتع بصحة جيدة”.

ونسبت الصحيفة البريطانية، تقريرها إلى البروفيسور فاليري سولوفي الخبير السياسي الروسي الذي قال قبل أيام لمحطة إذاعية في موسكو إن بوتين يتعرض لضغط من المحيطين به للتنحي بسبب مخاوف إزاء حالته الصحية.

وأشارت إلى أن بوتين “68 عاما”، سيترك رئاسة روسيا في كانون الثاني/ يناير المقبل، بسبب إصابته بمرض الشلل الرعاش “باركنسون”، وهو مرض ليس له علاج.

وذكرت أن عشيقة بوتين، وهي لاعبة الجمباز السابق ألينا كابيفا، حثته على الاستقالة.

ونقلت عن مراقبين أن اللقطات الأخيرة التي ترصد حركة بوتين أظهرت أن ساقيه تبدوان في حركة مستمرة، وبدا أنه يعاني من الألم أثناء إمساكه بمسند ذراع كرسي.

وأضافت أنه لوحظ أن أصابعه شوهدت ترتعش عندما كان يمسك بقلم،

وكوب يعتقد أنه يحتوي على كوكتيل من المسكنات.

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قانون بوتين الجديد

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تم التعجيل بتشريع غير متوقع لضمان أن يصبح بوتين سيناتورًا مدى الحياة . مما أثار تكهنات بأنه يخطط للانسحاب من الكرملين.

وتم تقديم مشروع القانون الجديد من قبل بوتين نفسه، وسيضمن له الحصانة القانونية وامتيازات الدولة حتى وفاته.

وتوقعت وسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة أن يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها

“علامة على وضع الأساس لانتقال نهائي للسلطة في روسيا”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتكهن فيها الناس بأن بوتين ربما يعاني من مرض الشلل الرعاش “باركنسون”.

وأشار البروفيسور فاليري سولوفي إلى أن بوتين سيعين قريبًا رئيس وزراء جديدًا “يتم إعداده” لتولي السلطة.

جديرٌ بالذّكر أنّ مرض باركنسون أو شلل الرعاش، هو الذي أدى لوفاة أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي عن عمر يناهز الـ74 عاماً.