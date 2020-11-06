سرقة شقة أميرة سعودية في باريس - تعبيرية
سرقة شقة أميرة سعودية في باريس - تعبيرية
الهدهد

نقل أميرة سعودية الى مستشفى فرنسي بعدما اقتحم لصوص شقتها وهذا ما فعلوه!

كتب وطن
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نقلت تبلغ من العمر 47 عاما إلى مستشفى فرنسي في حالة صدمة بعد تعرّض شقتها في العاصمة باريس للسطو والسرقة .

وقال مصدر مطّلع على القضية لوكالة فرانس برس الجمعة إن الجناة دخلوا “دون اقتحام” هذه الشقة الواقعة في قرب الشهيرة.

وعندما عادت الأميرة يوم الخميس لاى اشلقة، لم تجد حقائبها وساعاتها ومجوهراتها وفراءها الفاخرة التي تبلغ قيمتها الإجمالية ما لا يقل عن 600 ألف يورو.

ومن بين المسروقات حوالى 30 حقيبة “إيرميس” تقدر قيمتها بما يتراوح بين 10 آلاف و30 ألف يورو وساعة كارتييه ومجوهرات وفراء.

ولم يتمكن المحققون الفرنسيون من الاستماع إلى إفادة الأميرة  بسبب حالة الصدمة التي انتابتها.

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