موصولة بأجهزة التنفس .. شاهد كيف ظهرت الفنانة الكويتية ⁧انتصار الشراح في العناية المكثفة!

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أوّل صورة للفنانة الكويتية ⁧انتصار الشراح وهي داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى الأميري حيث ترقد بعدإصابتها بمضاعفات إثر عملية جراحية في الأمعاء.

وكانت حسابات كويتية موثقة نفت الأنباء التي يجري تداولها بشأن وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح.

ودخلت الفنانة انتصار الشراح، مساء الخميس، إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى الأميري، إثر مضاعفات أصابتها نتيجة إجرائها عملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء.

ووفق الكاتبة مريم القلاف التي كانت على تواصل مع الشراح لحظة بلحظة فقد “كانت أم سالم تشتكي في السابق من ألم في المعدة ما تقدر تاكل، ما استدعى ذهابها الى إحدى المستشفيات الخاصة حيث خضعت لمنظار لمعرفة السبب”.

وأضافت: “حينها أخبرها الطبيب أنه سوف يعطيها مضاداً حيوياً كمرحلة أولية، وفي حال عدم استجابة جسمها له يجب اجراء عملية جراحية. وهو ما حصل فعلاً إذ تم نقلها بسيارة اسعاف إلى المستشفى الأميري، وعلى الفور أجريت لها العملية”.

وتابعت القلاف: “هي تعاني أساساً من مشاكل في الكلى ولديها الضغط والسكري، وهو ما أثر عليها بعد العملية، ولهذا تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة”.

وأكملت: ” قبل ذهابها إلى المستشفى الأميري اتصلت بي، وقالت ادعوا لي، انا محتاجة الدعاء الحين منكم، وهو ما فعلته ونشرته بين عموم الفنانين تلبية لرغبتها”.