مصري “عديم الرجولة” باع جسد زوجته لأصدقائه مُقابل سيارة.. وهكذا كانت آخر “ليلة حمراء”!

اعترفت سيدة مصرية ثلاثينية بتفاصيل جريمة ممارستها الدعارة بعد القبض عليها بصحبة زوجها وشابين خلال ممارستها العلاقة المحرمة داخل شقة في حي النزهة بالقاهرة.

وقالت السيدة المصرية في اعترافاتها التي نقلتها وسائل إعلام محلية: “زوجي أنشأ لي صفحة عبر الفيسبوك، ووضع صوري وعرض على أصدقائه ممارسة الجنس معي، وفعل ذلك لأنني طلبت منه أن نشتري سيارة، فأخبرني أن العمل في الدعارة يُكسبنا ذهباً، وسنشتري شقة وسيارة”.

وأضافت المتهمة أنها ظلت تعمل في الدعارة لمدة 9 أشهر، قبل أن تلقي شرطة الآداب القبض عليها متلبسة.

من جانبه اعترف زوجها الشاب الثلاثيني بتهمة ممارسة وتسهيل الدعارة لزوجته من خلال عرضها على أصدقائه على “فيسبوك”، نظير مبالغ مالية لممارسة الرذيلة معهم.

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وقال المتهم إنه كان يذهب بصحبة زوجته خلال مقابلتها الزبائن خوفاً من تعرضها للنصب من قبل بعضهم الذين “يستغلون وجودها بمفردها ويرفضون إعطاءها حقها بعد ممارسة الجنس” معهم بحسب تعبيره.

وضبطت الشرطة بحوزة الزوجين أقراصا منشطة، و2 هاتف محمول أحدهما خاص بالمتهم المذكور، وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التى تؤكد نشاطهما اللا أخلاقي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقررت النيابة حبس المتهم وزوجته على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، واستدعت التحريات لسماع أقواله فيما رصده من خلال مصادره السرية عن نشاط المتهمين.

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