لا حركة طيران فوق مقر إقامة بايدن وتعزيزات أمنية لحمايته .. ما الذي يحدث؟ هل سيُجنّ ترامب ويفعلها؟

ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أنّه سيتم توفير حماية أمنية إضافية للمرشح الديموقراطي جو بايدن بداية من اليوم مع تزايد المؤشرات على فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية .

من ناحيتها، قالت “سي إن إن”، إن هيئة الطيران المدني الأمريكية تقيد حركة الطيران فوق مقر إقامة جو بايدن ومقر حملته بولاية ديلاوير.

يأتي ذلك بعدما أُعلن عن تقدم جو بايدن على ترمب في ولاية بنسلفانيا بفارق 5587 صوتاً حتى الآن.

كما تقدم جو بايدن على ترمب في ولاية جورجيا بأكثر من 1097 صوتاً حتى الآن.

في المقابل، نقلت شبكة “فوكس نيوز” عن مصادر مطلعة قولها إنّه لانية لدى دونالد ترمب للإقرار بالهزيمة بعد تلقيه نصائح من مستشاريه. فيما قالت حملة ترمب في بيان أن الانتخابات لم تنته بعد.

وأضافت حملة ترمب أن آلاف الأصوات غير القانونية تم احتسابها في نيفادا والرئيس ترمب سيفوز في نهاية المطاف.

وقالت الحملة: “حملة ترمب: إعلان فوكس نيوز وأسوشيتد برس أن بايدن في طريقه للفوز هي ادعاءات خاطئة وغير مسؤولة”.

واعتبرت أنّ نتائج الانتخابات في الولايات الأربع المتأرجحة ما تزال بعيدة عن أن تكون نهائية.

ولفتت إلى أنه بمجرد الوصول إلى نتائج نهائية سيكون الرئيس ترمب هو الفائز بانتخابات الرئاسة.