الملك سلمان يوجه بإرسال مساعدات لتركيا لضحايا زلزال إزمير مع مؤشرات خسارة ترامب
الملك سلمان يوجه بإرسال مساعدات لتركيا لضحايا زلزال إزمير مع مؤشرات خسارة ترامب
الهدهد

قرار مفاجئ من الملك سلمان بعدما بات ترامب الذي يحميه في مهبّ الريح وخسارته وشيكة!

كتب وطن
0

بينما تبدو خطوات جو المرشح الديموقراطي نحو البيت الأبيض في تسارع أكثر، ومؤشرات على خسارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد السباق الإنتخابي، أصدر العاهل السعودي قراراً “مفاجئاً ومتأخراً” يتعلق بتركيا .

وذكرت وكالة الأنباء أن العاهل السعودي وجّه مركز الملك سلمان وجّه بتقديم “مساعدات عاجلة للأشقاء في للتخفيف من آثار زلزال أزمير”.

وبحسب الوكالة السعودية: “يأتي ذلك انطلاقًا من حرص الملك سلمان على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتدادا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن”.وفق “واس”

واستغرب متابعون ونشطاء توقيت قرار الملك سلمان واعتبروه متأخراً، خاصةً وأنّ الزلزال وقع قبل أسبوع، وأنّ هدفه حفظ “خط الرجعة” مع تركيا في ظلّ مؤشرات خسارة “ترامب” ، وفوز “بايدن”.

ويأتي قرار الملك سلمان كذلك، في وقتٍ تستمر فيه وسائل الاعلام السعودية وإعلاميون سعوديون بحملة لمقاطعة المنتجات التركية .

وفي 30 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة ساحل قضاء “سفري حصار” بولاية إزمير غربي تركيا؛ ما أدى إلى مقتل 114 شخصا، إضافة إلى جرح المئات، وتدمير العديد من المباني السكنية جزئيا وكليا.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

لا حركة طيران فوق مقر إقامة بايدن وتعزيزات أمنية لحمايته .. ما الذي يحدث؟ هل سيُجنّ…

الهدهد

“شاهد” توقع “صادم” للفلكي الشهير ميشال حايك لنتائج الإنتخابات…

الهدهد

“شاهد” فضيحة إباحية على شاشة CNN خلال عرض نتائج الإنتخابات الأمريكية!!

الهدهد

“ترامب أو الخراب” .. نجل الرئيس الأمريكي على خطى سيف الإسلام القذافي يهدد…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.