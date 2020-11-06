قرار مفاجئ من الملك سلمان بعدما بات ترامب الذي يحميه في مهبّ الريح وخسارته وشيكة!

بينما تبدو خطوات جو بايدن المرشح الديموقراطي نحو البيت الأبيض في تسارع أكثر، ومؤشرات على خسارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب السباق الإنتخابي، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان قراراً “مفاجئاً ومتأخراً” يتعلق بتركيا .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي وجّه مركز الملك سلمان وجّه بتقديم “مساعدات عاجلة للأشقاء في تركيا للتخفيف من آثار زلزال أزمير”.

وبحسب الوكالة السعودية: “يأتي ذلك انطلاقًا من حرص الملك سلمان على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتدادا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن”.وفق “واس”

#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات عاجلة للأشقاء في تركيا للتخفيف من آثار زلزال أزمير. https://t.co/hx5GUkRGZ0#واس pic.twitter.com/oURvX2O3FH — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 6, 2020

واستغرب متابعون ونشطاء توقيت قرار الملك سلمان واعتبروه متأخراً، خاصةً وأنّ الزلزال وقع قبل أسبوع، وأنّ هدفه حفظ “خط الرجعة” مع تركيا في ظلّ مؤشرات خسارة “ترامب” الإنتخابات الأمريكية، وفوز “بايدن”.

ويأتي قرار الملك سلمان كذلك، في وقتٍ تستمر فيه وسائل الاعلام السعودية وإعلاميون سعوديون بحملة لمقاطعة المنتجات التركية .

الظاهر

عقب مالسعوديه تأكدت ان ترامب خسر

قالت خل اعمل خط رجعه مع تركيا

ولا .. معقوله الزلزال صار له اسبوع

اليوم السعوديه متذكره انها ترسل المساعدات https://t.co/MayIu6B3ik — بوغانم (@abughanim73) November 6, 2020

جميع المؤشرات في #الانتخابات_الاميركية تتجه نحو خسارة ترامب وفوز بايدن ..

في سياق آخر .. عاجل :-

الملك سلمان يوجه بتقديم مساعدات لضحايا زلزال إزمير في #تركيا. — Joe (@youssef_hussen) November 6, 2020

وفي 30 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وقع زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة ساحل قضاء “سفري حصار” بولاية إزمير غربي تركيا؛ ما أدى إلى مقتل 114 شخصا، إضافة إلى جرح المئات، وتدمير العديد من المباني السكنية جزئيا وكليا.