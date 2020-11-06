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“شاهد” ماذا فعلت زوجة السفير السعودي الجديد في ألمانيا امام الرئيس الإلماني وأثارت الجدل!

كتب وطن
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أثارت صورة للسفير السعودي الجديد في ألمانيا وزوجته، خلال تسليمه أوراق اعتماده للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، سخرية واسعة، وذلك بسبب تصرفات زوجته التي تعمدت التقاط صور للسناب شات الخاص بها.

ونشر الإعلامي الأردني ياسر أبو هلالة، صور السفير السعودي، معلقاً عليه في تغريدة رصدتها “وطن”: “تمكين المرأة بالإفراج عن #لجين_الهذلول وليس بهذا الهبل ! السفير السعودي الجديد في راح يقدم اوراق اعتماده للرئيس وجايب زوجته تصوّر سنابات”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي نشرها الإعلامي الأردني، ساخرين من الطريقة التي تصرفت بها زوجة السفير.

وقبل عدة أيام، قدّم سفير لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال، أوراق اعتماده للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

 

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