“شاهد” ماذا فعلت زوجة السفير السعودي الجديد في ألمانيا امام الرئيس الإلماني وأثارت الجدل!

أثارت صورة للسفير السعودي الجديد في ألمانيا عصام بن إبراهيم بيت المال وزوجته، خلال تسليمه أوراق اعتماده للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، سخرية واسعة، وذلك بسبب تصرفات زوجته التي تعمدت التقاط صور للسناب شات الخاص بها.

ونشر الإعلامي الأردني ياسر أبو هلالة، صور السفير السعودي، معلقاً عليه في تغريدة رصدتها “وطن”: “تمكين المرأة بالإفراج عن #لجين_الهذلول وليس بهذا الهبل ! السفير السعودي الجديد في المانيا راح يقدم اوراق اعتماده للرئيس وجايب زوجته تصوّر سنابات”.

تمكين المرأة بالإفراج عن #لجين_الهذلول وليس بهذا الهبل ! السفير السعودي الجديد في المانيا راح يقدم اوراق اعتماده للرئيس وجايب زوجته تصوّر سنابات 😂😂 pic.twitter.com/lD2iSfBEs5 — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) November 6, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي نشرها الإعلامي الأردني، ساخرين من الطريقة التي تصرفت بها زوجة السفير.

قصدك يصطحب خيمته مش زوجته#نعم للتنمر على هالمتخلفين — Obada Ghanayem 💊 (@GhanayemObada) November 6, 2020

نظارة شمسية داخل قاعة ؟؟؟؟ — Momalbara (@Momalbara1) November 6, 2020

😹😹😹😹😹😹😹زوجته حسيتها كوميديه — مريم (@sandwikh) November 6, 2020

بالله ذول شكل ناس اعطيهم دولة و سفارة ☹ — راكان سالم (@rakan_salim76) November 6, 2020

😂 دام غباءك وجهلك وتخلفك ياوطن 🇸🇦 — Hasan Aead (@HasanAead1) November 6, 2020

وقبل عدة أيام، قدّم سفير السعودية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية عصام بن إبراهيم بيت المال، أوراق اعتماده للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.