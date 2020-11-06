“شاهد” فضيحة إباحية على شاشة CNN خلال عرض نتائج الإنتخابات الأمريكية!!

تعرض مذيع شبكة (CNN) الأمريكية لموقف محرج خلال تغطية الشبكة لنتائج الإنتخابات الأمريكية التي تشهد منافسة شرسة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بادين، وسط تنبؤات بفوز الأخير.

وأظهر فيديو رصدته “وطن”، عرض “لوغو” لموقع إباحي بشاشة نتائج الانتخابات، وذلك خلال عرض النتائج الخاصة بانتخابات الرئاسة الأمريكية وتحديثاتها، فيما بدا المذيع مرتبكا بعد مشاهدته اللوغو.



والسباق بين بايدن وترامب متقارب بشدة، حيث لم يصل أي منهما بعد إلى العدد اللازم من أصوات المجمع الانتخابي لتحقيق الفوز، وفي حال فاز بايدن بأصوات الناخبين الكبار بجورجيا فسيكون الفائز بالسباق نحو البيت الأبيض.

وقالت قناة (CNN) الجمعة إن بايدن يتقدم في ولاية جورجيا الحاسمة بفارق 917 صوتا، مع استمرار فرز الأصوات في الولاية الحاسمة.

وقالت شبكة (CBS) التلفزيونية الأميركية إن ترامب لا ينوي الاعتراف بالهزيمة حتى لو أعلن بايدن الفوز بانتخابات الرئاسة.

وقال ترامب إنه إذا حُسبت ما وصفها بالأصوات القانونية فإنه سيكون الفائز.

وأكد ترامب أنه سيرفع دعاوى قضائية كثيرة ضد نتائج الانتخابات وضد النظام الأميركي الذي وصفه بالنظام الفاسد.

ويتقدم بايدن وطنيا على ترامب بفارق كبير، حيث حصد حتى الآن أزيد من 50%، فيما بقي ترامب دون 48%.

وتشير التقارير إلى أن بايدن تمكن من تأمين 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ولم يعد يفصله عن الفوز سوى الحصول على 6 أصوات.

ويتوقع فوز بايدن بمجرد تأكد فوزه في واحدة من 3 ولايات لم يحسم الصراع فيها، وهي بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا.