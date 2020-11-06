توقعات ميشال حايك للرئيس ترامب والإنتخابات الأمريكية
توقعات ميشال حايك للرئيس ترامب والإنتخابات الأمريكية
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“شاهد” توقع “صادم” للفلكي الشهير ميشال حايك لنتائج الإنتخابات الأمريكية ومصير ترامب!

كتب وطن
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تزامناً مع ترقب إعلان نتائج واسم الفائز برئاسة الولايات المتحدة، تداول نشطاء فيديو لتنبؤات سابقة للفلكي اللبناني يتحدث فيها نتائج تلك الانتخابات.

وقال الحايك خلال برنامج بثته قناة “أم تي في”، ليلة رأس السنة الجارية، “في معركة الرئاسة الأمريكية، بيخسر وبيربح في الوقت ذاته والأيام ستشرح كيف”.

واعتبر مغردون ذلك خسارة لترامب في البداية، يعقبه نجاح على إثر إعادة فرز الأصوات في الولايات المتأرجحة.

وكان ميشال حايك توقع تعرض لعارض صحي خلال العام2020 وقال: “أمريكا، طارئ صحي دقيق بيجبر الرئيس على تعديل كتير من برامجه”.

ومعلوم أن ترامب أصيب قبل أسابيع بفيروس كورونا، وخضع للحجر الصحي .

وكثيراً ما تتحقق تنبؤات ميشال حايك، وكان آخرها وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، حيث قال ميشال في تنبؤه نهاية عام 2019: ” بتغرب شمس الكويت على خبر حزين”.

والسباق بين  وترامب متقارب بشدة، حيث لم يصل أي منهما بعد إلى العدد اللازم من أصوات المجمع الانتخابي لتحقيق الفوز، وفي حال فاز بأصوات الناخبين الكبار بجورجيا فسيكون الفائز بالسباق نحو البيت الأبيض.

وقالت قناة () الجمعة إن بايدن يتقدم في ولاية الحاسمة بفارق 917 صوتا، مع استمرار فرز الأصوات في الولاية الحاسمة.

وقالت شبكة (CBS) التلفزيونية الأميركية إن ترامب لا ينوي الاعتراف بالهزيمة حتى لو أعلن بايدن الفوز بانتخابات الرئاسة.

وقال ترامب إنه إذا حُسبت ما وصفها بالأصوات القانونية فإنه سيكون الفائز.

وأكد ترامب أنه سيرفع دعاوى قضائية كثيرة ضد نتائج الانتخابات وضد النظام الأميركي الذي وصفه بالنظام الفاسد.

ويتقدم بايدن وطنيا على ترامب بفارق كبير، حيث حصد حتى الآن أزيد من 50%، فيما بقي ترامب دون 48%.

وتشير التقارير إلى أن بايدن تمكن من تأمين 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، ولم يعد يفصله عن الفوز سوى الحصول على 6 أصوات.
ويتوقع فوز بايدن بمجرد تأكد فوزه في واحدة من 3 ولايات لم يحسم الصراع فيها، وهي ونيفادا وجورجيا.
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