حقيقة وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح .. وهذا ما طلبته قبل دخولها العناية المركزة

نفت حسابات كويتية موثقة الأنباء التي يجري تداولها بشأن وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح مؤكدة أن الفنانة دخلت العناية المركزة إلا أنها لا تزال على قيد الحياة حتى اللحظة.

وقال حساب “المجلس”: “دعواتكم للفنانة القديرة انتصار الشراح والتي أدخلت العناية المركزة بالمستشفى الاميري بعد اصابتها بمضاعفات إثر عملية جراحية في الأمعاء”.

دعواتكم للفنانة القديرة انتصار الشراح والتي أدخلت العناية المركزة بالمستشفى الاميري بعد اصابتها بمضاعفات إثر عملية جراحية في الأمعاء. pic.twitter.com/cyLNVXESeS — المجلس (@Almajlliss) November 6, 2020

وقال حساب كويتي آخر: “وفاة الفنانة الكبيرة انتصار الشراح إشاعة من اصحاب النفوس الدنيئة، ام سالم الله يطول بعمرها في العناية المركزة وحالتها مستقرة ويارب تقول لعيالها واحفادها بالسلامة”.

وفاة الفنانة الكبيرة انتصار الشراح إشاااعة من اصحاب النفوس الدنيئة ام سالم الله يطول بعمرها في العناية المركزة وحالتها مستقرة ويارب تقول لعيالها واحفادها بالسلامة 🤲🏻 pic.twitter.com/VfvtX99M03 — 🇰🇼 ﮼ق (@GucciaH) November 6, 2020

وفي السياق، قالت صحيفة “الرأي” الكويتية، إن الفنانة انتصار الشراح، دخلت مساء الخميس، إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى الأميري، إثر مضاعفات أصابتها نتيجة إجرائها عملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء.

ونقلت الصحيفة، عن الكاتبة مريم القلاف التي كانت على تواصل مع الشراح لحظة بلحظة، قولها: “كانت أم سالم تشتكي في السابق من ألم في المعدة ما تقدر تاكل، ما استدعى ذهابها الى إحدى المستشفيات الخاصة حيث خضعت لمنظار لمعرفة السبب”.

وأضافت: “حينها أخبرها الطبيب أنه سوف يعطيها مضاداً حيوياً كمرحلة أولية، وفي حال عدم استجابة جسمها له يجب اجراء عملية جراحية، وهو ما حصل فعلاً إذ تم نقلها بسيارة اسعاف إلى المستشفى الأميري، وعلى الفور أجريت لها العملية”.

وتابعت القلاف: “هي تعاني أساساً من مشاكل في الكلى ولديها الضغط والسكر ي، وهو ما أثر عليها بعد العملية، ولهذا تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة”.

وأكملت: ” قبل ذهابها إلى المستشفى الأميري اتصلت بي، وقالت ادعوا لي، انا محتاجة الدعاء الحين منكم، وهو ما فعلته ونشرته بين عموم الفنانين تلبية لرغبتها”.