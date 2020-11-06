“ترامب أو الخراب” .. نجل الرئيس الأمريكي على خطى سيف الإسلام القذافي يهدد بحرق البلد إذا فاز بايدن!

سار نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جونيور، على نهج نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي “سيف الإسلام” بالتأكيد على استمرار والده بمعركة الانتخابات الرئاسية على فترة رئاسية جديدة للولايات المتحدة حتى النهاية.

وأظهر مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدته “وطن”، نجل ترامب وهو منفعل ويهدد ويتوعد الديمقراطيين، مؤكداً أن والده سيقاتل حتى النهاية في المعركة الانتخابية.

نجل #ترامب على خطى سيف الاسلام القذافي ويقول ان والده سيقاتل حتى النهاية pic.twitter.com/Da0S93oZRd — احمد العيناوي (@Caynawi123) November 6, 2020

يأتي ذلك في الوقت الذي تحتدم فيه المنافسة بين ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، خاصة في ظل تقارب عدد الأصوات بين المرشحين وعدم قدرة أحدهم على إقصاء الآخر.

وفي وقت سابق، قيَد موقع تويتر مشاركة تغريدة من نجل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب جونيور، دعا فيها والده إلى “خوض حرب شاملة بشأن هذه الانتخابات”.

وكررت التغريدة عدة ادعاءات لا أساس لها من الصحة تقوض نزاهة الانتخابات، ووصفها تويتر بأنها “مُتنازع عليها، وقد تكون مضللة”.

وكتب ترامب جونيور: “أفضل شيء لمستقبل أمريكا هو أن يخوض دونالد ترامب حربًا شاملة بشأن هذه الانتخابات لفضح جميع عمليات التزوير والغش… التي استمرت لفترة طويلة جدًا. حان الوقت لتنظيف هذه الفوضى والتوقف عن الظهور وكأنها جمهورية موز!”.

واقترح نجل ترامب على والده أن “يخوض حربًا شاملة” بسبب كل عمليات تزوير الناخبين المتفشية، التي ما زلنا لا نملك أي دليل عليها.

وخلال الحملة الانتخابية، روج نجل الرئيس الأمريكي لمزاعم انتخابية زائفة لا أساس لها لتجنيد “جيش” لوالده، وفق CNN الأمريكية.

وقال تويتر عن تغريدة دونالد ترامب جونيور، إن “بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة متنازع عليه وقد يكون مضللًا بشأن كيفية المشاركة في انتخابات أو عملية مدنية أخرى”.

وكان ترامب قد تحدث من البيت الأبيض للمرة الأولى منذ ليلة الانتخابات، مُعلناً أنه “إذا عدت الأصوات القانونية، فسأفوز بسهولة”، مضيفاً: “إذا عُدَت الأصوات غير القانونية، فيمكنهم محاولة سرقة الانتخابات منا”.

وأشار ترامب إلى أن الأمر ربما ينتهي باللجوء إلى المحكمة العليا للفصل في النزاع حول نتائج الانتخابات.