باختصار شديد.. هذا ما سيحصل للمتمرد ترامب اذا رفض مغادرة البيت الأبيض والعالم كله سيشاهد الفضيحة!

حذرت حملة المرشح الرئاسي الامريكي جو بادين، والذي يقترب من كرسي الرئاسة على حساب دونالد ترامب، من أن الاخير قد يساق إلى خارج البيت الأبيض إذا رفض الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، وسط التقارير التي تحدثت عن نيته عدم مغادرة البيت الأبيض.

وقال أندرو بيتس، الناطق باسم حملة بايدن: “كما قلنا في 19 يوليو/تموز، سيُقرر الشعب الأمريكي نتائج هذه الانتخابات. وحكومة الولايات المتحدة قادرة تماماً على مرافقة مَن يتعدّون على ممتلكات الغير إلى خارج البيت الأبيض”.

تقدم واضح لبايدن

المرشح الديمقراطي جو بايدن قال في وقت متأخر، الجمعة، إنه سيفوز برئاسة الولايات المتحدة مع تزايُد تقدمه على الرئيس دونالد ترامب في الولايات الحاسمة، على الرغم من إحجام شبكات التلفزيون عن إعلانه الفائز مع استمرار فرز الأصوات.

وقال بايدن “الأرقام تخبرنا… إنها قصة واضحة ومقنعة، سنفوز بهذا السباق”، مضيفاً أنه هو ونائبته كامالا هاريس التقيا بالفعل مع خبراء مع استعدادهما لدخول البيت الأبيض.

وتم الترتيب كي تكون كلمة بايدن احتفالاً بالفوز، لكنه غيَّر موقفه في ظلِّ عدم وجود إعلان رسمي من شبكات التلفزيون وجهات التكهن الأخرى بنتائج الانتخابات.

فيما كتب ترامب في تغريدة على “تويتر”، السبت، “لا ينبغي لجو بايدن أن يطالب بشكل خاطئ بمنصب الرئيس، يمكنني تقديم هذا الادعاء أيضاً، الإجراءات القانونية بدأت للتو”.

تحدّي ترامب..

مع ذلك فقد كانت كلمته بمثابة تحدٍّ حاد لترامب. وظَل الرئيس ترامب بعيداً عن الأنظار في البيت الأبيض، الجمعة، حيث عزَّز بايدن تقدمه في الولايات الأربع التي ستقرر النتيجة، وهي بنسلفانيا وجورجيا وأريزونا ونيفادا.

وقال بايدن، الذي يتقدم على ترامب بنحو 4.1 مليون صوت على مستوى البلاد من أصل 147 مليون صوت، إن الأمريكيين منحوه تفويضاً لمواجهة جائحة فيروس كورونا والاقتصاد المتعثر وتغير المناخ والعنصرية الممنهجة.

في اليوم الرابع من فرز الأصوات حصل نائب الرئيس السابق بايدن على 264 مقابل 214 لترامب في المجمع الانتخابي، والذي يحدد الفائز، وفقاً لمركز أديسون للأبحاث.

من شأن الحصول على 20 صوتاً انتخابياً في ولاية بنسلفانيا جعل بايدن يحصل على 270 صوتاً يحتاجها للفوز بالرئاسة، بعد مسيرة سياسية امتدت لما يقرب من 5 عقود. وسيفوز بايدن أيضاً إذا فاز في ولايتين من الولايات الثلاث الأخرى الرئيسية.

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مَن سيُخرج ترامب؟..

قال مسؤول أمريكي سابق وخبيران لمجلة “نيوزويك”، إن “الخدمة السريّة” هي التي ستُخرج ترامب من البيت الأبيض في حال رفض مغادرته.

السيناريوهات التي ناقشتها مجلة “نيوزويك” مع مصادرها هي سيناريوهات “افتراضيّة”، مبرزةً أنّه “رغم أنّ ترامب لديه طريق ضيّق للفوز في المجمع الانتخابي، إلا أنّه لم يقل أو يُشر أبداً إلى أنه سيواصل احتلال البيت الأبيض بعد استنفاد أي طعون قانونيّة”.

مع ذلك، أوضحت المجلة في تقرير لها، أنّ “هذا ما يحدث عندما لا يقف الرئيس الحالي ويمرر العصا إلى خليفته”، مشددةً على أنّه “لم يسبق لذلك مثيل في الولايات المتحدة، ولا يوجد تهديد وشيك بحدوث ذلك في يناير/كانون الثاني المقبل، ولكن هناك خطة قائمة في حال منع انتقال السلطة”.

المجلة تحدَّثت عن أنّه “ينص التعديل الـ20 للدستور الأمريكي، على أن ترامب، أو أيّ رئيس آخر، يفقد ولايته الرئاسيّة في 20 يناير ظهراً، وإذا حاول البقاء بعد ذلك فإنّ الحارس نفسه الذي كان مكلفاً بحماية صاحب المنصب الأعلى في البلاد عليه أن يطرده”.

بينما قال مسؤول سابق شارك في عمليّة نقل السلطة بين الرئيس السابق باراك أوباما وترامب لمجلة نيوزويك: “سوف يرافقه جهاز المخابرات، وسيعاملونه مثل أيّ رجل عجوز كان يتجوّل في الممتلكات”.

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