الكاتب السعودي المطبّل تركي الحمد يسيء للكويت بتغريدة خبيثة .. هكذا أدّبه كويتيون

أثارت تغريدة للكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي، تركي الحمد أساء فيها للكويت بطريقة خبيثة، غضباً لدى رواد مواقع التواصل، ودفعهم لرد إساءته ومطالبته بعدم التدخل في الشأن الكويتي.

وقال الحمد، في تغريدة رصدتها “وطن”: “كل الحب للكويت.. ولكن يبدو أن الكثيرين يتعاملون معها كغنيمة طارئة، وليس كوطن”.

كل الحب للكويت..ولكن يبدو أن الكثيرين يتعاملون معها كغنيمة طارئة، وليس كوطن.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) November 5, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ثاروا غاضبين ضد تصريحات تركي الحمد، مطالبين إياه بعدم المساس بالكويت والحديث عن وطنية الكويتيين، خاصة في ظل الازمات التي تعيشها المملكة بسبب تصرفات الأمير المتهور محمد بن سلمان.

وقال أحد النشطاء: “وأنت ويش دخّلك في الكويت؟، الكويت دوله لها رجالها ونساءها القادرين على حمايتها، فما دام كل الحب للكويت إذاً فالغنيمة أن تتمنّى لها الخير كمواطن سعودي، وتجنّب التفكير في الكويت وأرح وطنك من المضي عكس تيارها، حفظ الله الكويت والسعودية، معاً للأبد”.

وإنت ويش دخّلك في الكويت ؟

الكويت دوله لها رجالها ونساءها القادرين على حمايتها .

فما دام كل الحب للكويت إذاًفالغنيمه أن تتمنّى لها الخير كمواطن سعودي .

تجنّب التفكير في الكويت وأرح وطنك من المضي عكس تيارها

حفظ الله الكويت والسعوديه

معاً للأبد . — morning (@UmAlsah_main) November 5, 2020

وقال أحمد الخالدي: “يا ليت تملك الجرأة وتتحدث عن المملكة العربية السعودية كما تتحدث دائماً عن الكويت، صحيح لا ننكر بأن يوجد بالكويت فساد حالها كحال دول العالم لكن لا زال بها شرفاء يدافعون عن الوطن وسينتشلونها من الفساد بعون الله، المهم تقدر تتكلم عن الفساد في السعودية ولا لا؟”.

يا ليت تملك الجرأة و تتحدث عن المملكة العربية السعودية كما تتحدث دائماً عن الكويت .

صحيح لا ننكر بأن يوجد بالكويت فساد حالها كحال دول العالم لكن لا زال بها شرفاء يدافعون عن الوطن و سينتشلونها من الفساد بعون الله .

المهم تقدر تتكلم عن الفساد في السعودية ولا لا ؟ — أحمد فرحان الخالدي. (@ahmadfalkhaldi) November 5, 2020

وقال أحمد الحارثي: “الكويتيون مثقفون في أغلبهم وأصحاب وعي وديموقراطية قلما توجد في أي دولة عربية غيرها، وأهل الكويت يحبون وطنهم والشواهد لا تحتاج للاستدلال ظاهر شاهر، وهم أهل وعي وسبق الله يحفظهم ويحفظ أحرارهم ومثقفيهم وعامة الطيبين”.

الكويتيون مثقفون في أغلبهم وأصحاب وعي وديموقراطية قلما توجد في أي دولة عربية غيرها ، وأهل الكويت يحبون وطنهم والشواهد لا تحتاج للاستدلال ظاهر شاهر ، وهم أهل وعي وسبق الله يحفظهم ويحفظ أحرارهم ومثقفيهم وعامة الطيبين.. — أحمدبن علي الحارثي-Ahmed Ali (@ahmed_alharthy) November 5, 2020

وقال جمال عبد الناصر: “الكويت دولة عظيمة لها كرامه قرارها من ارادتها دولة حريات وديمقراطيات ومؤسسات، ودول الخليج تحتاج لقرون حتى تصل إليها”.

الكويت دولة عظيمة لها كرامه قرارها من ارادتها دولة حريات و ديمقراطيات و مؤسسات

دول الخليج تحتاج لقرون حتى تصل إليها — جمال عبدالناصر (@6FSPF2a5VgjzfWK) November 5, 2020

وقال آخر: “لا تتدخل بشؤون الكويت وأهلها من 400 محافظين عليها وعلى أسرة الحكم أل الصباح الكرام 400 سنة حكم ثابت مستقر غير متزعزع وفيها يعيش المواطن الكويتي معزز مكرم، اسره حكمت بالحب بطلب من الشعب الكويتي، تأكد تماما لن يتكرر نموذج الكويت عند العرب”.

لا تتدخل بشؤون الكويت وأهلها من 400 محافظين عليها وعلى أسرة الحكم أل الصباح الكرام

400 سنه حكم ثابت مستقر غير متزعزع وفيها يعيش المواطن الكويتي معزز مكرم

اسره حكمت بالحب بطلب من الشعب الكويتي

تأكد تماما لن يتكرر نموذج الكويت عند العرب — Al Abdullah (@ALAbdullah_67) November 5, 2020

الجدير ذكره، أن عدد من الكتاب السعوديين والذباب الإلكتروني الإماراتي والسعودي يهاجمون الكويت بسبب مواقفها من الأزمة الخليجية والقضايا الإقليمية إلى جانب رفضها للتطبيع مع إسرائيل، وإقدام مواطنيها على تدشين حملة لمقاطعة البضائع والمنتجات الفرنسية نصرة للإسلام والنبي محمد.