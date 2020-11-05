وافد مصري بالكويت “خان الأمانة”.. أقدم على عمل مُخل وعندما تم اكتشاف أمره تحجج بالظروف

كشفت وسائل إعلام كويتية تفاصيل جريمة أقدم عليها وافد مصري يعل مندوب مبيعات بأحد الشركات، حيث خان الأمانة وسرق الشركة.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الأنباء” المحلية فقد سجلت في مخفر شرطة الفنطاس قضية “خيانة أمانة” بحصيلة بيع محارم ورقية.

وجاءت القضية بعدما تقدم إلى المخفر مواطن وأبلغ عن تعرض الشركة للخيانة من قبل مندوب يعمل فيها وهو وافد مصري الجنسية.

ولفت المواطن الكويتي إلى أن المدعى عليه اعتاد خلال فترات طويلة- كشفت عنها عمليات الجرد- الحصول على منتجات وبيعها على شركا.

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وتبين انه تم ايداع حصيلة المبيعات في جيبه الخاص دون توريدها الى خزانة الشركة.

هذا وتم استدعاء المدعى عليه من قبل المحقق بموجب رقم هاتفه وبمواجهته بالافادات

اقر بأنه فعل ذلك لمرات محدودة نظرا لمروره بضائقة مالية وانه كان ينوي سداد جميع المستحقات بعد تحسن أموره المالية.

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