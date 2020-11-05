آخر مسمار في نعش ترامب.. هذه الولاية ستحسم السباق خلال ساعات وبايدن يطير نحو البيت الأبيض

يرى عدد كبير من المحللين والمتابعين للشأن الأمريكي أنه ومع نجاح المرشح الرئاسي جو بايدن في الحصول على 264 من أصوات الناخبين الكبار، تتجه العيون إلى ولاية نيفادا المحسوبة على المعسكر الديمقراطي، والتي يرجح أن تعلن النتيجة النهائية اليوم الخميس.

وتتوفر الولاية على 6 أصوات للناخبين الكبار، وفي حال فاز بها بايدن سيحسم السباق الساخن نحو البيت الأبيض.

وتم فرز 86% من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد، والتي اختارت الديمقراطية هيلاري كلينتون في 2016.

ويتصدر بايدن النتائج فيها بحصوله على 49.3% من الأصوات حتى الآن مقابل 48.7% لترامب، وكانت السلطات المحلية قد صرحت، صباح الأربعاء، أنها لن تعلن عن نتائج جديدة قبل الخميس.

وفي حال فاز بايدن بأصوات نيفادا، فلن يكون بحاجة إلى انتظار نتيجة تصويت باقي الولايات.

وإلى حدود منتصف نهار الخميس، تبقى الولايات الحاسمة هي جورجيا (16 صوتا لكبار الناخبين، تصوت في الغالب للجمهوريين)، وبنسلفانيا (20 صوتا)، وكارولينا الشمالية (15 صوتا).

وأمس، قال بايدن إنه حصل على ما يكفي من الأصوات للفوز بالرئاسة،

وأضاف أمام مجموعة من أنصاره بأن الولايات المتحدة حققت الكثير “ولن نقبل بإسكاتنا، وانتصاري هو انتصار للديمقراطية الأميركية”.

وأضاف “من الواضح أننا نفوز في ولايات بما يكفي لتحقيق 270 صوتا من المجمع الانتخابي”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك