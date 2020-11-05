“قادرات على العمل والمتعة الزوجية”.. مركز رعاية حكومي بالسعودية يعرض “30” فتاة للزواج ويثير ضجة واسعة!

أثار مركز رعاية حكومي في السعودية، موجة جدل واسعة، بعد عرضه (30 فتاة) يرعاهن القائمون على المركز، للزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يضطر لحذف الإعلان بعد موجة انتقادات وبدء تحقيق رسمي.

بدأت القصة عندما تداول مغردون سعوديون الإعلان المنسوب لمركز رعاية حكومي بالسعودية يسمى مركز الجوف التخصصي، التابع لوزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، وجاء فيه: “لدينا في مركز الجوف التخصصي أكثر من 30 فتاة من 20 إلى 40 سنة من ذوات الإعاقة البسيطة والقادرات على الزواج وإعمار البيت، فليبارك الله من يسعى لسترهن وتوفيقهن مع إدارة المركز”.

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وقوبل انتشار الإعلان بردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشن غالبيتهم هجوما على المركز، والمشرف عليه، ويدعى خالد الحبوب، والذي ينسب له نشر الإعلان أول مرة.

وانتقد المغرد السعودي المعروف، عبدالعزيز السلمان، الإعلان، وطالب من يقف خلفه بالتراجع عنه، قائلا: “إعلان يسيء لبناتنا، أتمنى من مركز_الجوف_التخصصي التوضيح أو التبرؤ من هذا الإعلان”.

اعلان يسيء لبناتنا اتمنى من #مركز_الجوف_التخصصي التوضيح او التبرؤ من هذا الاعلان @joufcenter https://t.co/0utYbFXEHF — 🇸🇦عبدالعزيز السلمان (@e3aziz) November 4, 2020

كما جمع الوسم “#مركز_الجوف_يتاجر_بالبشر” مغردين كثر من الجنسين، انتقدوا المركز الحكومي والقائمين عليه، وسط مطالب بمحاسبتهم.

نحن لسنا ضد تزويجهن .. نحن ضد طريقة الاعلان المهينة! هل هذه صياغة بالله عليكم! في تعبير ألطف"..فتيات يرغبن بالزواج ولديهن اعاقة بسيطة"..! لكن الرعاع الذين لايعرفون معنى الانسانية يطبلون لهذا المركز ..بدعوى الستر..! خاب فكركم السقيم..!#مركز_الجوف_يتاجر_بالبشر pic.twitter.com/vhKIACDZ4h — تمارا (@ty64299013) November 5, 2020

لاحظوا متاجرتهم بذويّ الاعاقه ، لكن اهاليهم متخلين عنهم فالمركز ولا يوجد مسؤول لهم او بناء شخصي ليستقلوا بأنفسهم

وتذكروا !

فتيات دار الرعايه ايضا كانوا بنفس البيئه

مسجونات ولا سؤال عنهم

المتاجره الجنسيه موجوده لدينا

لكنهم يلمعونها بعقد "نكاح". #مركز_الجوف_يتاجر_بالبشر — rim. (@riillm2) November 4, 2020

يقول نزار "والجنس كان دائما ً

مخدراً يباع للرجال" يعني ما يهتم اذا المرأة كانت صغيرة او عجوز او قدراتها مختلفة او انها ما تستطيع او اي شي "عندها فرج؟" خلاص تمام هذا اللي نبغاه، هم اصلًا ما يبغون غير ذا الشي وهذا هو الستر بالنسبة لهم #مركز_الجوف_يتاجر_بالبشر pic.twitter.com/Dppm54pLGm — 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑦 𝑛𝑖𝑛𝑎 (@yourfairytale99) November 4, 2020

#مركز_الجوف_يتاجر_بالبشر هؤلاء الفتيات يستحقن زوج يخاف الله فيهم ويحبهم لأجل انفسهم واخلاقهم، يستحقن حق الخيار في الزواج من عدمه، اما الاسلوب هذا وكأنهم مكتب استقدام او دعوه للشراء ويوجد عيوب في السلعه، شيء مقزز @HRSD_SA اتخذوا قرار بحقهم. بنات الناس ماهم لعبه. pic.twitter.com/OrM9MFSb7K — مشاري الغامدي (@MeshariGhamdi) November 4, 2020

#مركز_الجوف_يتاجر_بالبشر تخيلي تكونين بمكان زي المزاد زي السلعه المقطوطه ناس تتشاور من ورا ضهرك وتعرضك للناس يجون ويختارونك عشان تتزوجين بدون ماتعرفين انك رح تتزوجين اساسا هل هذا فعل انساني؟ #مركز_الجوف_يتاجر_بالبشر — Tortoise (@vsaravr) November 4, 2020

وبدورها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، مساء اليوم الخميس، بدء التحقيق في حقيقة التغريدة المثيرة للجدل، والمنسوبة للمركز والقائمين عليه.

وقالت الوزارة عبر حسابه الرسمي على “تويتر“: “إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول أحد المراكز التابعة لفرع منطقة الجوف، جار التحقق من ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة”.