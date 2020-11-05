مراسل قناة إماراتية “خرج عن النص” فذهب وراء الشمس وهذا ما حدث

أفادت وسائل إعلام إماراتية بأن القضاء الإماراتي في أبوظبي أصدر اليوم، الخميس، حكمه بسجن شخصين أحدهما مراسل بقناة تلفزيونية محلية.

وجاء سبب هذا الحكم وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، بزعم بث المتهمين قصة مفبركة حول وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث صحة ما تم تداوله في أحد التقارير التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة وفاة خمس أفراد من عائلة واحدة نتيجة اصابتهم بفيروس كوفيد-19 — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) August 22, 2020

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الوكالة الإماراتية ذكرت في تقريرها أن “محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أمرت بحبس متهمين اثنين أحدهما مراسل قناة تلفزيونية محلية. لمدة سنتين بعد إدانتهما بإذاعة قصة مفبركة حول وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة نتيجة الإصابة بفيروس ’كوفيد – 19‘ على إحدى القنوات المحلية. وبإبعاد المتهم المقيم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة”.

وأوضح تقرير الوكالة الإماراتية أن تفاصيل الواقعة “تعود إلى ظهور المتهم الأول مع المتهم الثاني مراسل إحدى القنوات المحلية على شاشة تلك القناة وإذاعة قصة مختلقة عن وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة نتيجة الإصابة بفيروس كوفيد-19، وأثبتت تحقيقات النيابة العامة في حينها أن هذه الواقعة كاذبة وعارية عن الصحة”.

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، قد عقّبت في الـ22 من أغسطس الماضي بتغريدة. قالت فيها: “نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث صحة ما تم تداوله في أحد التقارير التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي. حول واقعة وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة نتيجة اصابتهم بفيروس كوفيد-19”.

ومعروف أن القضاء في الإمارات مسيس تماما ويخضع لأوامر ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، حيث تصنف دولة الإمارات حقوقيا بأنها دولة “الصوت الواحد”. ولا يستطيع أي إعلامي نقل الحقيقة بشكل كامل داخل الدولة.

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