في الكويت.. “شلحت” الشباب نقودهم بـ”لقاءات ساخنة” وهكذا وقعت في قبضة رجال الأمن!  

تمكن رجال الأمن في الكويت من القبض على فتاة تدير حساباً وهمياً بين أوساط الشباب، تستدرجهم خلاله إلى “لقاء ساخن”، يبرد ويتبخر بعدما تأخذ النقود وتختفي.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر أمني، قوله إن الفتاة تقوم بالتعاون مع شخص آخر، بإرسال مقاطع فيديو مخلة ومغرية للشباب، بعدها تقوم ومعاونها بإرسال رابط لتحويل الأموال، فيقوم الشاب الراغب بممارسة الفعل المخل مع الفتاة بتحويل الأموال ثم يتم عمل “بلوك” لرقمه، ويبحثا بعدها عن فريسة أخرى.

وتمكن رجال “الجرائم الإلكترونية” من التوصل إليهما وضبطهما، واعترفا بالواقعة التي جمعا من ورائها 30 ألف دينار (980 ألف دولار)، ليحالا إلى النيابة التي أمرت بحبسهما.

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